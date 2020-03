Corinthians anuncia parceria com o Serasa para o segundo semestre

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira uma parceria com o Serasa Limpa Nome até o fim de 2020. A partir de julho, a marca estará estampada na camisa da equipe de futebol profissional masculino do clube na região conhecida como omoplata, próximo ao ombro.

O Serasa Limpa Nome é uma plataforma online de renegociação de dívidas. Curiosamente, a Arena Itaquera S/A, que administra o estádio do Corinthians, foi incluída no cadastro de inadimplentes do Serasa no ano passado. Na ocasião, em despacho do dia 27 de agosto, a Justiça acatou o pedido da Caixa Econômica Federal.

Corinthians e Caixa discutem um acordo amigável desde o fim do ano passado. Em fevereiro, por exemplo, por um pedido conjunto das partes, a Justiça suspendeu por mais 60 dias a ação do banco estatal que cobra R$ 536 milhões decorrentes do financiamento da obra de construção da Arena Corinthians.

Foi a terceira vez que a Justiça atendeu ao pedido das partes para suspender o andamento do processo. Em outubro do ano passado, houve o cancelamento da audiência de conciliação e o processo ficou suspenso por 30 dias. Em dezembro, após novo pedido, a Justiça acatou a suspensão do processo por outros dois meses.

Nesta quarta-feira, no anúncio do novo patrocinador para o segundo semestre, o Corinthians também informou que o estádio receberá, dos dias 7 a 14 de março, uma tenda de ofertas presencial do Feirão Serasa Limpa Nome, que oferece renegociações com até 98% de desconto em dívidas. Outras 22 agências da Serasa espalhadas pelo Brasil também receberão o Feirão.