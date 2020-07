Corinthians anuncia patrocínio para mangas da camisa com empresa de apostas

A diretoria do Corinthians anunciou nesta quinta-feira um novo patrocinador. A empresa de apostas esportivas Galera Group, detentora do site Galera.Bet, exibirá a sua marca nas mangas do uniforme alvinegro. Até a paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, o espaço era ocupado pela MarjoSports, mas o contrato foi rescindido no mês passado.

Esse contrato de patrocínio e de licenciamento de marca na plataforma exclusiva de jogos, a parceria vai garantir ao Corinthians, de acordo com o clube, na forma de royalties proporcionais ao engajamento, um mínimo de R$ 40 milhões em um período de cinco anos.

Leia Também Pai de Willian é excluído de eleição corintiana por suspeita de compra de votos

O nome e a logomarca do patrocinador da plataforma serão escolhidos pela própria torcida corintiana por meio de votação interativa em site a ser anunciado. "A torcida é muito importante para o clube. Por isso, queremos oferecer cada vez mais opções de diversão e engajamento. Vamos convocar a nossa nação para participar da decisão do nome da plataforma. Queremos democratizar esse momento com os nossos torcedores", afirmou Andrés Sanchez, presidente do Corinthians.

Segundo Chanoch Ben-simchon, vice-presidente de operações esportivas do Galera Group, a empresa fará hospedagem e gestão de toda a plataforma de apostas do Corinthians de forma remota e fora do Brasil - o grupo tem escritórios em Israel e Chipre. "Estamos muito felizes com o acordo por essa parceria de negócios. Como clube, o Corinthians será um dos pioneiro nesse mercado de apostas esportivas, área que tem um grande potencial de crescimento no Brasil", disse.

Agora com a Galera Group, o Corinthians conta atualmente com nove patrocínios. São eles: Banco BMG (máster, na barriga), Ale (na barra inferior da camisa), Serasa (no omoplata), Cartão de Todos (na frente do calção), Hapvida (no peito), Joli (na barra traseira da camisa), Midea (nas costas, acima do número) e Poty (na parte de trás do calção).