Corinthians anuncia prorrogação do vínculo com o meia Pedrinho até fim de 2020

O Corinthians anunciou oficialmente nesta terça-feira que o meia Pedrinho, considerado pelo clube uma joia formada nas categorias de base do Parque São Jorge, prorrogou o seu contrato com o time alvinegro até o fim de 2020.

Preocupado com o risco de perder o jogador dentro de um curto prazo, a diretoria corintiana ofereceu um novo vínculo, sendo que o anterior iria até dezembro de 2018. Ao oficializar o acordo em seu site, o clube não divulgou valores do compromisso recém-firmado com o jovem atleta, que completou 19 anos no último dia 13.

O jogador foi integrado ao elenco profissional após ajudar o time júnior do Corinthians a conquistar o título da Copa São Paulo, em janeiro. De lá para cá, ele atuou em sete partidas pelo time principal, pelo Paulistão e pela Copa Sul-Americana.