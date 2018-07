Corinthians anuncia que 25% das obras em Itaquera estão prontas

SÃO PAULO - O Corinthians divulgou nota oficial nesta quinta-feira para anunciar que 25% das obras do seu futuro estádio já estão prontas. O clube, que vem trazendo a público cada passo da construção da arena que será o palco do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014, destacou desta vez que o último avanço na sua empreitada foi a instalação dos degraus do edifício leste do local.

Para ficar pronto a tempo de receber jogos do Mundial, o estádio vem contando com um turno diário de 22 horas de trabalho, sendo que 1.171 operários estão sendo divididos em três períodos diferentes de jornada. O Corinthians informou que o primeiro turno começa às 7h30 de um dia e o último só acaba às 5h30 do dia seguinte.

E o clube ressaltou que a Odebrecht, empreiteira da obra, informou que o ritmo de trabalho dos operários irá aumentar "substancialmente" a partir da próxima semana. Até agora, já foram instaladas 84 vigas e mais de 500 blocos de concreto, estes que já sustentam 61 pilares colocados no local.

O Corinthians também destacou que 2.720 estacas já foram cravadas no estádio, o que representa 85% do total, sendo que a previsão é de que esta parte da obra seja finalizada no próximo mês.

Ainda sem nome definido, pois o Corinthians negocia a venda dos "naming rights" para batizar o local, o estádio receberá, além do jogo de abertura do Mundial de 2014, outras três partidas da primeira fase da competição, um confronto das oitavas de final e um outro válido pelas semifinais. Entretanto, não estará pronto a tempo de poder abrigar partidas da Copa das Confederações de 2013, evento que será realizado entre 15 e 30 de junho daquele ano e servirá como principal teste para o Brasil antes da Copa do Mundo.