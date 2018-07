Corinthians anuncia homenagem a Emerson, sábado, em Itaquera

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira que Emerson Sheik será homenageado sábado, na Arena, em Itaquera, antes da partida contra o Internacional, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda não está certo se o jogador será utilizado pelo técnico Tite e fará, contra a equipe gaúcha, a sua despedida do time alvinegro. No sábado, a diretoria também vai prestar homenagem aos garotos do time sub-17, campeões mundiais na última semana.

Sheik tem contrato até o dia 15 de julho, mas já foi comunicado pela diretoria que não terá o seu vínculo renovado. Por isso, ele negocia a sua transferência para o Flamengo. O acordo deve sair na próxima semana.

Enquanto isso, ele continua treinando no CT Joaquim Grava. Nesta quarta-feira, por exemplo, participou do treino coletivo. O atacante atuou entre os reservas e mostrou bastante disposição.

Emerson, de 36 anos, chegou ao Corinthians em 2011. No clube alvinegro, conquistou os títulos do Brasileiro (2011), Libertadores (2012), Mundial (2012), Campeonato Paulista (2013) e Recopa Sul-Americana (2013). Na fase final da Libertadores, marcou o gol da vitória diante do Santos, na partida de ida da semifinal, e mais dois sobre o Boca Juniors, na decisão, disputada no Pacaembu.

Sheik foi avisado no mês passado de que não continuaria no Parque São Jorge junto com Guerrero. O peruano, no entanto, ficou sem uma despedida oficial porque logo na sequência fechou com o Flamengo e se apresentou à seleção do seu país para disputar a Copa América. Guerrero nem voltou ao CT para se despedir dos companheiros e buscar os seus pertences.