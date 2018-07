Corinthians reduz preço de ingresso em três setores da Arena

Os próximos jogos do Corinthians como mandante terão novos preços a partir do confronto com o Cruzeiro, no próximo dia 23 de agosto, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os valores dos ingressos terão redução em três setores do estádio: Leste Superior, Oeste Inferior e Oeste Superior.

O clube divulgou a alteração na tarde desta terça-feira em nota oficial. O Leste Superior passará de R$ 120 (em dias de semana) e R$ 150 (em fins de semana) para R$ 100. O Oeste Inferior terá uma redução de R$ 250 para R$ 180. Já o Oeste Superior poderá ser comprado a R$ 120. Todos os valores terão descontos para os integrantes do programa Fiel Torcedor.

O Corinthians explica ter mudado os preços após estudos de frequência de público desde o primeiro jogo de operação do estádio, contra o Figueirense, em maio de 2014. O clube disse que realizou uma pesquisa de opinião com a torcida e encontrou como conclusão a necessidade de reduzir o preço das entradas.