Corinthians anuncia a renovação de contrato com a capitã do time feminino, Tamires, para 2022

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira a extensão de contrato da capitão Tamires, uma das protagonistas do time feminino, vitorioso no ano de 2021. Com a renovação, a lateral-esquerda, que ergueu as taças do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, vai jogar pela equipe de Arthur Elias pelo menos até o fim de 2022.

"A mãe está seeeempre ON! Uma craque, referência na modalidade, decisiva, vitoriosa e que continua conosco na próxima temporada. Pode escrever que ela fica e, se precisar de caneta, avisa que ela é a rainha delas! Vamos juntos em 2022, Tamires", publicou o Corinthians na conta oficial do clube no Twitter.

Tamires, que também costuma usar as redes sociais para demonstrar o carinho e a proximidade que tem com o clube paulista, postou logo em seguida. "Eu disse SIM, Fiel!", em referência ao pedido de renovação do contrato.

Com a anúncio da extensão do vínculo da capitã, o Corinthians já chega ao número de nove jogadoras que tiveram seus contratos renovados. Além de Tamires, as atletas Grazi, Paty, Giovanna Campiolo, Tainá Borges, Diany, Katiuscia, Gabi Portilho e Juliete também estão garantidas para o ano que vem.

Além de ser uma liderança no vestiário, Tamires também demonstrou ser uma referência técnica para a equipe. Lateral de origem, a experiente jogadora foi escalada como meia e conseguiu ser importante na construção de jogadas ofensivas em algumas partidas. No Corinthians desde 2019, Tamires soma 90 jogos, 18 gols e sete títulos conquistados. Em 2021, foram nove gols em 38 partidas.