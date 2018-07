Corinthians anuncia renovação de contrato com Rodriguinho

O Corinthians confirmou nesta terça-feira a renovação de contrato do meia Rodriguinho. O vínculo, que terminava em dezembro deste ano, foi ampliado até o fim de 2017. Após altos e baixos no clube, o jogador ganhou mais chances na equipe com a saída de vários titulares no início do ano e aproveitou a vaga que surgiu no meio de campo. Contratado em 2013, Rodriguinho chegou a ser emprestado para o Grêmio e até para o futebol árabe. Ele retornou ao Corinthians no segundo semestre do ano passado e fez parte da campanha do hexacampeonato brasileiro.

Ao renovar o contrato de Rodriguinho, o Corinthians se "arma" contra possíveis investidas de clubes do exterior e também se prepara para uma eventual saída de Elias no meio do ano.

Elias não atua desde o dia 17 de fevereiro e só agora retornou aos treinamentos, depois de se recuperar de uma contusão na perna esquerda. Rodriguinho e Maycon, garoto formado nas categorias de base, têm atuado na vaga que pertence ao volante.