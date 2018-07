Corinthians anuncia renovação de contrato com Tite

SÃO PAULO - O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, anunciou nesta quinta-feira que finalmente acertou a renovação de contrato do técnico Tite, cujo antigo vínculo acabava agora no final de dezembro. O novo compromisso terá um ano de duração, assegurando a permanência do treinador que levou o clube ao título do Campeonato Brasileiro.

Apesar do sucesso do trabalho, com a conquista do título brasileiro, e do desejo das duas partes de continuidade, a negociação com Tite foi difícil. Na última segunda-feira, Andrés Sanchez chegou a dizer que o treinador estava pedindo muito dinheiro para renovar e deu um ultimato até sexta para que ele aceitasse a oferta corintiana.

Na entrevista coletiva desta quinta-feira, em que marca a sua saída da presidência do Corinthians - está se licenciado do cargo antes da eleição de fevereiro, período em que será substituído pelo vice-presidente Roberto de Andrade -, Andrés Sanchez admitiu que Tite "cedeu" e que, assim, foi possível fechar a renovação de contrato.

Tite chegou ao Corinthians na reta final do Brasileirão do ano passado, quando não conseguiu ser campeão. Já em 2011, ele fracassou na fase preliminar da Libertadores, ao ser eliminado pelo Tolima, e quase foi demitido. Mas, bancado por Andrés Sanchez, o treinador comandou o trabalho vitorioso que levou ao título brasileiro.

Além de Tite, o Corinthians acertou nesta quinta-feira a renovação do contrato do lateral-esquerdo Fábio Santos, que também acabava agora em dezembro. O novo vínculo de três anos ainda será assinado, mas já está fechado. Assim, todos os titulares da campanha do título brasileiro estão com a permanência assegurada no clube.