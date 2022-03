Corinthians anuncia renovação de contrato do meia Roni até o fim de 2024

O meia Roni renovou seu contrato com o Corinthians até o fim de 2024. Revelado nas categorias de base do time alvinegro, o jogador de 22 anos assinou o novo contrato nesta quarta-feira. O antigo vínculo do atleta iria até dezembro deste ano. Roni comentou sobre a extensão do vínculo e afirmou que pretende seguir no Corinthians por muito tempo.

"É uma sensação única, estou muito feliz. São 17 anos já no clube, muito tempo. Tenho uma identificação muito forte com o Corinthians, minha vida toda foi aqui e sempre fui muito feliz aqui. Quero ser feliz por muito tempo ainda", afirmou o jovem.

Roni passou por quase todos os níveis das categorias de base do Corinthians e foi promovido ao profissional na última temporada durante a disputa do Campeonato Paulista. Em 2021, o meia participou de 34 partidas e marcou três gols.

Uma lesão na coxa direita atrapalhou o início de Roni na atual temporada. O jogador perdeu algumas semanas de preparação e não tem tido muitas oportunidades na briga por posição no meio-campo do time.

Roni entrou em campo em quatro partidas da temporada de 2022, duas delas como titular e outras duas entrando já no fim do jogo. O jogador não chegou a atuar sob o comando de Sylvinho neste ano, jogou três vezes com Fernando Lázaro e foi titular em um dos jogos em que o português Vitor Pereira liderou a equipe.

O Corinthians segue se preparando para a estreia na Copa Libertadores, que acontecerá na próxima terça-feira, às 21h30, contra o Always Ready, na Bolívia. No treinamento desta quarta-feira, Willian e Fagner seguiram fazendo tratamento de lesões e não foram a campo. A dupla é dúvida para a partida da próxima semana.