Corinthians anuncia renovação de Gustavo até o fim de 2022

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato do centroavante Gustavo até o fim de 2022. O antigo vínculo do jogador tinha validade até o fim de 2020.

“Graças a Deus estou ampliando meu vínculo com o Corinthians. É o lugar que queria estar e estou vivendo um momento maravilhoso aqui. Espero continuar aqui conquistando títulos”, afirmou o centroavante.

Gustavo é o artilheiro da equipe nesta temporada, com dez gols marcados em 28 jogos. Ao todo, ele soma 37 partidas pelo clube.

O centroavante foi contratado pelo Corinthians em 2016 do Criciúma. Não conseguiu se destacar e foi emprestado em 2017 a Goiás e Bahia. No ano passado, foi o artilheiro do Brasil pelo Fortaleza e voltou em alta ao clube paulista.

Corinthians e Gustavo já haviam acertado a valorização salarial com a renovação de contrato nas últimas semanas. O cenroavante tem 25 anos.