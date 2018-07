Corinthians anuncia retorno de Elias após negociação com Sporting

Atualizado às 18h34

SÃO PAULO - O retorno de Elias ao Corinthians se tornou realidade após uma longa novela com o Sporting. O acerto com o time português ocorreu nesta segunda-feira, seis dias depois do fechamento da janela de transferências. O clube brasileiro pagou 4 milhões de euros (R$ 12 milhões) por 50% do contrato do volante - a outra metade é do empresário do atleta, Jorge Mendes.

O contrato é de três anos. A reestreia, contudo, só ocorrerá após o dia 14 de julho, quando a janela de transferência for reaberta. A retorno deve ocorrer na 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, em São Paulo, dia 16 de julho. Até lá o retorno de Elias aos gramados, o Corinthians vai arcar com 20% do salário do atleta (R$ 100 mil). O jogador abriu mão do restante (R$ 400 mil). O clube brasileiro será responsável pelo pagamento integral (R$ 500 mil) somente após a Copa do Mundo.

"O Elias foi muito compreensivo e cedeu. Enquanto não puder jogar, vai receber 20% do salário até meados de julho e só depois passará a receber 100%", disse Ronaldo Ximenes, diretor de futebol do Corinthians.

O acerto com o jogador ocorre após dias de negociações. Na última terça-feira, o Corinthians desistiu do negócio após "longas tentativas". Na ocasião, os clubes trocaram acusações. O Sporting alegou que esperou o pagamento pelo jogador e perdeu a chance de negociá-lo com outros times. Já o Corinthians disse que a proposta não foi aceita pelos portugueses.

"Infelizmente não conseguimos concluir as negociações até o dia 1.º de abril e ele não poderá jogar antes da Copa do Mundo, mas dentro de campo ele significa uma referência para a equipe e vai contribuir muito", afirmou Ximenes.

A primeira passagem de Elias no Corinthians começo do segundo semestre, depois de brilhar na Ponte Preta. No total, o volante disputou 154 jogos pelo time corintiano, até o fim da temporada 2010. O jogador marcou 24 gols. Será a terceira vez que Elias trabalhará com Mano Menezes - o fato ocorreu no Flamengo, na temporada passada. O treinador também convocou o volante quando esteve à frente da seleção brasileira.