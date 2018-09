Corinthians anuncia treino aberto na Arena na véspera do duelo contra o Flamengo

O Corinthians anunciou nesta terça-feira que fará um treino aberto para os torcedores no dia 25, a partir das 15h, em sua arena, na véspera do jogo de volta contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil.

A informação foi divulgada na conversa entre o presidente Andrés Sanchez e o diretor cultural e de responsabilidade social, Carlos Elias, no programa Papo Reto, da Corinthians TV. Para acompanhar o último trabalho antes do decisivo duelo, será necessário doar um quilo de alimento.

Aos torcedores não sócios, a troca pelo ingresso será feita no sábado, dia 22, na Arena. O Fiel Torcedor poderá trocar no dia do treino. As arrecadações serão destinadas a ONGs cadastradas na diretoria cultural do clube. "Além de ajudar algumas das associação daqui da zona leste, você verá o treino aberto na véspera de um jogo tão importante para nós", disse Andrés Sanchez.

O Corinthians empatou sem gols com o Flamengo no jogo de ida da semifinal, na última quarta-feira, no Maracanã. Como na atual edição da Copa do Brasil não há a regra para o gol fora de casa, o time alvinegro avança à próxima fase com uma vitória simples. Qualquer nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.