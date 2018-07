Corinthians anuncia um novo diretor de marketing

SÃO PAULO - O Corinthians anunciou a chegada de um novo diretor de marketing. Izael Sinem Júnior, com carreira no ramo publicitário, assume a função a partir desta quarta-feira, informou o site oficial do clube. O cargo estava vago havia quatro meses, desde a saída do publicitário Ivan Marques. A diretoria tinha fechado com outro profissional, Emmanuel Publio Dias, mas ele desistiu antes mesmo de ser oficializado.

Izael trabalha com propaganda há 24 anos e passou pelas agências Young & Rubican, Leo Burnett e Publicis. Nos últimos sete anos, atuou como Diretor de Comunicação e Marketing da Nestlé Brasil. Atualmente é CEO do Grupo de Comunicação I Brasil.

Os principais contratos de publicidade do uniforme corintiano estão renovados por pelo menos um ano, casos da Caixa Econômica Federal e Fisk - a camisa rende ao Corinthians cerca de R$ 50 milhões por temporada. Izael irá atuar em outras frentes, como novos projetos de marketing. A venda do nome do estádio, por ora, continua nas mãos do ex-presidente Andrés Sanchez.