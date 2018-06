Corinthians anuncia volta do 'cão bravo' Ralf; contrato será de 2 anos

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira o retorno do volante Ralf. A confirmação da volta do jogador de 33 anos foi feita de maneira bem-humorada no Twitter do clube. "Cuidado. Cão bravo. O pitbull está voltando", disse a mensagem divulgada pelo clube ao lado de uma foto do volante. O contrato será válido por duas temporadas.

Livre no mercado desde que se desligou do Beijing Guoan, da China, no final do ano passado, Ralf teve o seu nome aprovado pela comissão técnica. No final da semana passada, o técnico Fabio Carille confirmou que o clube estava negociando com o jogador. Seu grande diferencial é a experiência. Ele deverá disputar posição com Gabriel para a função de proteger os zagueiros na cabeça de área.

Velho conhecido da torcida corintiana, Ralf já tem uma história pelo clube. Ele soma 352 jogos entre 2009 e 2015, com oito gols e seis títulos - são eles: dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), uma Copa Libertadores (2012), um Mundial de Clubes da Fifa (2012), uma Recopa Sul-Americana (2013) e um Campeonato Paulista (2013).

Ralf é o segundo campeão da Libertadores de 2012 a voltar ao Corinthians nesta temporada. O primeiro foi o atacante Emerson Sheik. Daquele grupo ainda permanecem, desde aquele ano, o goleiro Cássio e o meia-atacante Danilo.