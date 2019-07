Com quebra-cabeça, Corinthians anuncia a contratação do zagueiro Gil

O Corinthians anunciou na tarde desta quarta-feira a contratação do zagueiro Gil. O jogador assinou contrato com validade de seis meses, com opção de renovação por mais três anos. A apresentação deve acontecer na próxima semana.

O acordo com o zagueiro já havia sido encaminhado nos últimos meses. Gil chega para sua segunda passagem pelo Corinthians. Na primeira, entre 2013 e 2015, ele conquistou um Campeonato Paulista (2013), uma Recopa sul-americana (2013) e um Campeonato Brasileiro (2015).

O bom momento no clube alvinegro rendeu convocações para a seleção brasileira e também o interesse do futebol chinês. Gil atuou as últimas três temporadas pelo Shandong Luneng. No clube se tornou capitão da equipe e se despediu com grande homenagem dos torcedores. Centenas de fãs foram até o aeroporto dar adeus ao jogador.

Gil chegou ao Rio de Janeiro na terça-feira e nesta quarta-feira se reuniu com o diretor de futebol do Corinthians Duílio Monteiro Alves. O jogador ganhou uns dias de folga e deverá passar com a família em Campos do Goytacazes. Ele é esperado no Corinthians na próxima segunda-feira.