Corinthians aplica multa e promete conversa com Adriano

SÃO PAULO - O presidente em exercício do Corinthians, Roberto de Andrade, anunciou que o atacante Adriano será multado por ter faltado ao treino na tarde desta terça-feira. O dirigente também prometeu que terá uma conversa com o jogador para avaliar seu comprometimento com o clube.

Adriano deveria treinar com o elenco a partir das 16 horas, mas não apareceu. Ele entrou em contato com o clube para justificar a ausência, alegando que viajou ao Rio para comemorar o aniversário da mãe, dona Rosilda, e não conseguiu voltar a tempo para São Paulo.

"Para atos de indisciplina, no caso de uma falta, o regimento interno prevê multa. Ele será multado. E, logicamente, a multa vem seguida de uma conversa", disse Roberto de Andrade, que ocupa a presidência do Corinthians desde que Andrés Sanchez se licenciou do cargo.

O dirigente, inclusive, mostrou insatisfação com o comportamento de Adriano. "Não digo que (a falta ao treino) é uma demonstração, mas é um indício de não querer trabalhar com a gente", afirmou Roberto de Andrade, ressaltando que o Corinthians estreia sábado no Paulistão.

"A falta é um indício de que o jogador não está com muita vontade de trabalhar conosco e de que não se renove o contrato dele", admitiu o presidente, lembrando que o contrato de Adriano com o clube vai até o fim de junho e ainda será discutida uma eventual renovação.