Corinthians apoiará campanha por educação no clássico com Santos

A diretoria do Corinthians fechou acordo com o Instituto Ayrton Senna para o clássico deste sábado, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os nomes dos jogadores nas camisas terão pelo menos uma letra à menos em apoio à iniciativa "#Doe Letras", que busca arrecadar fundos para melhorar o ensino público do País.

Os torcedores que quiserem participar do movimento podem doar no mínimo R$ 30 através do site www.DoeLetras.org.br. Como brinde, cada doador receberá um chaveiro com a letra que desejar.

Além do apoio financeiro, o público também pode ajudar a disseminar a ação baixando os caracteres que desejar no site e usá-lo como foto de perfil nas redes sociais. O clube e os jogadores alvinegros, assim como Kaká e Daniel Alves, estão entre os que têm divulgado a ação na internet.