Corinthians aposta em boa atuação de Alexandre Pato

Mas a história pode começar a mudar neste domingo, a partir das 16 horas, na partida contra o Vitória, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O foco do jogo será justamente no atacante Alexandre Pato, titular na vaga de Guerrero, que vai defender a seleção peruana em amistoso.

A diretoria, a comissão técnica e jogadores do Corinthians apostam que a hora de Alexandre Pato chegou. "Qualidade todos sabem que ele tem. Vai ser mais competitivo, de arrastar a bunda no chão. O grupo vai ajudá-lo e ele já vai ter essa condição no domingo", disse o técnico Tite.

O treinador passou metade do tempo de sua longa entrevista coletiva, na última sexta-feira, falando sobre Pato e o defendendo das críticas - a outra metade do bate-papo versou sobre a horrenda apresentação do time no clássico contra o Santos, na quarta, quando empatou na Vila Belmiro.

"Antes eu não podia colocá-lo porque outros estavam bem. Mas agora a certeza que eu tenho ao falar do Pato é pela resposta que vem dando nos trabalhos nos treinamentos", afirmou Tite.

Pato não teve sequência, por algumas lesões é verdade, e, quando entrou em campo, já jogou com funções diferentes. Até agora, ele foi parceiro de Guerrero e atuou mais aberto pela esquerda, como Tite tanto gosta de elogiá-lo. Mas neste domingo fará a função de camisa 9, justo na vaga do peruano.

Para um atacante que precisa como nunca fazer gols, é uma chance e tanto. O time joga em casa e ele terá a seu lado dois jogadores rápidos, que jogam muito em função do centroavante: Emerson e Romarinho.

Esse é o trio ofensivo que será escalado contra o Vitória. O time baiano faz uma campanha melhor que a do Corinthians e tem o artilheiro do campeonato, o argentino Maxi Biancucchi, com oito gols, que sozinho tem mais gols que todo os jogadores de ataque do time de Tite.

Contra Pato há um outro fator: a torcida. Já sem paciência, os torcedores corintianos vaiaram o atacante na derrota para o Atlético-MG. Se ele repetir atuações ruins ou perder gols incríveis, como já fez nesta temporada, não será poupado no Pacaembu que certamente estará lotado neste domingo. Mas Tite está otimista. E garante que o time não repetirá o desempenho que teve no empate por 1 a 1 contra o Santos na Vila Belmiro.