Corinthians aposta em fase goleadora de zagueiros para encarar o Santo André

O Corinthians enfrenta o Santo André, nesta sexta-feira, às 19h, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, ainda sem o seu goleador, que deve demorar para chegar, mas contando com a fase artilheira de seus zagueiros. Nos últimos três jogos, o time alvinegro venceu graças a gols de zagueiros.

Uma das jogadas marcantes do time de Fábio Carille, desde o ano passado, é a cobrança de falta ou escanteio para a área e um zagueiro aparece para cabecear. No ano passado, Balbuena e Pablo dividiam a função. Neste ano, Pedro Henrique é quem atua ao lado do paraguaio e não tem decepcionado na jogada.

Foi de Pedro Henrique o gol da vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0, na rodada passada. Anteriormente, Balbuena marcou um gol no 2 a 1 sobre a Ferroviária e também deixou o seu no clássico com o São Paulo vencido pelo time alvinegro pelo mesmo placar.

Na frente, Carille manterá Júnior Dutra e espera que o jogador consiga dar conta do recado, sem saber até quando. O treinador já conversou com o presidente Andrés Sanchez e ressaltou a necessidade de um centroavante, mas não projeta prazo para a chegada do reforço.

A novidade diante do Santo André está no banco de reserva. O zagueiro Henrique e o volante Renê Júnior estão aptos para estrearem em jogos oficiais pelo clube.

FICHA TÉCNICA

Santo André: Neneca; Jonathan Bocão, Domingos, Suéliton e Paulinho; Dudu Vieira, Tinga, Flávio e Joãozinho; Lincom e Walterson.

Técnico: Sérgio Soares.

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Rodriguinho, Jadson, Cleyson e Romero; Júnior Dutra.

Técnico: Fábio Carille.

Juiz: Salim Fende Chávez.

Local: Bruno José Daniel, em Santo André.

Horário: 19h.