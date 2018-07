Corinthians aposta em passado de sucesso para contratar Jadson 

Enquanto aguarda por Drogba, o Corinthians pretende sacramentar a contratação do meia Jadson e para isso, espera conquistar o jogador usando como argumento sua passagem vencedora pelo clube. Além do time paulista, o atleta também tem ofertas de outras agremiações e com propostas melhores, sob o ponto de vista financeiro.

Jadson tinha contrato com o Tianjin Quanjian, da China, até dezembro, mas acertou a rescisão de contrato com o clube chinês e aguarda apenas a oficialização do acordo para definir o futuro. Além do Corinthians, ele tem uma proposta do Atlético-MG, com valores maiores do que o time paulista oferece, e o Flamengo também estuda fazer uma oferta.

No Corinthians, o meia foi um dos destaques do time campeão brasileiro em 2015. O presidente do clube, Roberto de Andrade, e os dirigentes Alessandro Nunes e Flávio Adauto estão nos Estados Unidos para acompanhar o desempenho da equipe na Florida Cup, mas a distância não deve atrapalhar o andamento da negociação.

O meia deve voltar ao Brasil nos próximos dias e espera decidir o seu futuro rapidamente. Confiante, o clube acabou se afastando do meia Wagner, que ficou quase um mês esperando para conseguir a rescisão de contrato com o Tianjin Teda, e após ficar livre, está muito próximo de acerto com o Vasco.