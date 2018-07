Corinthians aposta em Romarinho para encarar o Cruzeiro em Minas Gerais

SÃO PAULO - Ele foi o improvável herói do primeiro jogo da final da Libertadores na Bombonera. Agora é o titular absoluto do ataque do Corinthians. Ninguém no clube imaginava que Romarinho, de 21 anos, emplacaria uma sequência de bons jogos e gols importantes, como os marcados contra o Boca Juniors naquela decisão e diante do rival Palmeiras. Mas o atacante aproveitou a brecha dada por nomes consagrados do elenco e cavou seu espaço no time. Assim, será a esperança de gols corintiana nesta quarta-feira, diante do Cruzeiro, a partir das 22 horas, em Varginha (MG).

"A ascensão do Romarinho me surpreendeu, sim", confessou o técnico Tite. "Ele se adaptou muito rápido, mas isso não é normal. Normal foi ascensão do Paulinho, levou tempo para ser titular. O ascensão do Romarinho é que foi anormal."

Depois de disputar o Paulistão pelo Bragantino, Romarinho foi contratado pelo Corinthians como uma aposta para, quem sabe, 2013. Seu cartão de visitas não poderia ter sido melhor: uma estreia muito acima da média contra o Palmeiras (fez dois gols) e a atuação decisiva contra o Boca Juniors na Libertadores (garantiu o empate no primeiro jogo da final).

Após a conquista da Libertadores, o clube foi atrás de reforços para o ataque. O principal nome: Paolo Guerrero, atacante peruano que joga na seleção de seu país e estava na Alemanha. Tite planejava uma dupla com Guerrero, centroavante fixo e que faz bem o pivô, e Emerson. Seria o ataque do time no Brasileirão e no Mundial de Clubes. Eles, no entanto, nunca jogaram juntos.

Nesta quarta-feira, mais uma vez eles estão fora do jogo. Emerson está novamente machucado - pouco atuou depois dos dois gols na finalíssima na Libertadores contra o Boca Juniors. Já Guerrero está outra vez na seleção peruana. Melhor para Romarinho.

O garoto já atuou 26 vezes desde que chegou ao clube e marcou seis gols. É pouco, mas Romarinho não é um goleador nato e ainda tem muito o que evoluir, admite a comissão técnica. De qualquer maneira, suas atuações têm agradado.

Ao contrário de outros titulares, Romarinho não terá folga após o time ter conquistado pontos suficientes para não ser rebaixado no Brasileirão, quando o foco passou a ser o Mundial de Clubes, em dezembro, do Japão. Contra o Cruzeiro, ele fará dupla de ataque com o meia Danilo, que atuará mais adiantado. É uma formação possível para um time que está muito desfalcado - 12 atletas não têm condição de jogo nesta quarta-feira.

Tite teve de mexer em tantas posições que até o atacante chinês Zizao poderá, enfim, estrear com a camisa corintiana. O treinador fez apenas um treino coletivo com o time que encara o Cruzeiro e acredita que o maior desafio será vencer a falta de entrosamento.

"Pedi aos jogadores que toquem curto e que errem poucos passes, além de ter mais atenção nas bolas paradas. Quando se tem entrosamento, a coordenação do movimento é mais fácil", avisou Tite. Em meio às improvisações, o técnico aposta em três jogadores que estão jogando juntos há algum tempo: Douglas, Danilo e, claro, Romarinho.