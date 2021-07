Corinthians aposta em tática do ‘abafa’ para encarar Atlético-MG

Disposto a dar um basta na irregularidade do Corinthians, o técnico Sylvinho vai apostar em um esquema de pressão para recuperar a posse de bola no encontro de hoje, às 19h, com o Atlético-MG, na Neo Química Arena, a fim de deixar para trás o modesto 12.º lugar na classificação do Brasileirão. Pelo planejamento do treinador, a ideia é concentrar as ações no campo do adversário para, assim, ter mais chances de vitória.

Com 14 pontos e três vitórias em onze rodadas, o Corinthians já se preocupa com essa demora em reagir. Nos trabalhos da semana, a equipe trabalhou em espaço reduzido. Nessa atividade, a defesa também teve papel importante no seu posicionamento. O objetivo é deixar o time compacto para não dar chances de contra-ataque para o rival mineiro. Outra preocupação do treinador é fazer valer o mando de casa. O time coleciona tropeços em seu próprio estádio. Na Neo Química, a equipe venceu apenas um de seus cinco compromissos.

Principal nome do ataque corintiano, Gustavo Mosquito sabe que o time precisa reagir e aposta num bom resultado no fim de semana. Desde que o treinador Sylvinho assumiu o comando da equipe, ele ainda não conseguiu marcar gols.

“Sei que tenho ajudado o time com assistências e as jogadas em velocidade, mas tenho me cobrado muito para voltar a marcar. Tenho jogado mais aberto na frente e procuro servir os companheiros. Mas vamos continuar trabalhando para ajudar o Corinthians com gols”, comentou o jogador.

Sylvinho vai poder contar com a experiência de sua defesa na partida. Fagner e Fábio Santos serão importantes no trabalho de apoio. Na frente, Jô vai trabalhar como pivô esperando a aproximação dos companheiros de ataque.

No meio-campo, Gabriel e Vitinho devem atuar mais avançados para ajudar na pressão, mas também terão cuidados defensivos para auxiliar Cantillo na proteção à zaga.

No Atlético-MG, o técnico Cuca estuda uma equipe alternativa para a partida de hoje à noite. Preocupado com o desgaste físico dos seus jogadores, ele tem um compromisso importante pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Após empatar essa semana fora de casa, os mineiros decidem seu futuro na próxima terça-feira, quando recebem o Boca Juniors, um rival difícil.

Terceiro colocado com 22 pontos, Cuca tem um desfalque certo, já que Guilherme Arana está com a seleção olímpica em Tóquio. Dodô, que seria o seu substituto natural na lateral-esquerda, sofreu uma pancada no tornozelo e não sabe se joga. O volante Tchê Tchê pode ser improvisado no setor.

“Tem o desgaste que é muito grande e um jogo muito difícil na próxima semana. E no meio disso tudo, ainda vamos enfrentar o Corinthians fora de casa, em São Paulo. Tudo está sendo analisado com cautela pela nossa comissão técnica”, afirmou o técnico Cuca.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x ATLÉTICO-MG

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel, Vitinho, Gustavo Mosquito e Mateus Vital; Jô. Técnico: Sylvinho.

Atlético-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Dodô (Tchê Tchê); Jair, Hyoran e Calebe; Dylan Borrero, Eduardo Vargas e Eduardo Sasha. Técnico: Cuca.

Juiz: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Horário: 19h

Local: Neo Química Arena

Na TV: Pay-per-view