Corinthians aposta em time invicto para derrotar a Ponte Preta

O técnico Fábio Carille tem um motivo extra para acreditar em um bom resultado do Corinthians contra a Ponte Preta, amanhã. O treinador poderá escalar o time que ele considera ideal e que, pelo menos nos números, realmente é a uma formação que empolga, já que está invicta.

O time que enfrentará a Ponte Preta tem Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. Com essa escalação, Carille conquistou sete vitórias e cinco empates. Foram ainda 18 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Se os números são favoráveis ao “time ideal” de Carille, o desempenho de alguns atletas faz com que exista uma desconfiança do torcedor de que realmente essa formação é a melhor para o momento. Contra o Botafogo, o treinador havia colocado Marquinhos Gabriel no lugar de Romero. Já mudou de ideia e o paraguaio está de volta.

Quanto a Jadson, o meia não teve boa atuação diante do Botafogo e novamente recebeu muitas críticas dos torcedores, principalmente nas redes sociais. Ontem, Carille deixou claro que não deve desistir dele tão cedo.

“Sei do momento do Jadson, mas ele pode decidir em uma bola”, disse o técnico, que admitiu viver um dos momentos mais complicados de sua carreira de treinador. “Está sendo um momento de instabilidade. Temos que entender que o momento não é bom, mas a vantagem é excelente”, completou, se referindo aos seis pontos de vantagem para os vice-líderes.

Confira a lista dos jogos em que o time ideal de Carille atuou na temporada:

4 de março: Corinthians 1 x 0 Santos

9 de março: Luverdense 0 x 2 Corinthians

9 de abril: Corinthians 1 x 0 Botafogo-SP

16 de abril: São Paulo 0 x 2 Corinthians

19 de abril: Corinthians 1 (3) x 1 (4) Internacional

23 de abril: Corinthians 1 x 1 São Paulo

30 de abril: Ponte Preta 0 x 3 Corinthians

13 de maio: Corinthians 1 x 1 Chapecoense

22 de junho: Corinthians 3 x 0 Bahia

12 de julho: Palmeiras 0 x 2 Corinthians

19 de julho: Avai 0 x 0 Corinthians

24 de julho: São Paulo 1 x 1 Corinthians