Corinthians aposta na força do grupo diante do Linense

SÃO PAULO - O Corinthians, que enfrenta o Linense neste domingo, a partir das 17 horas, no Pacaembu, tenta por à prova o conceito de que existem titulares e reservas. O time aposta na força do grupo para disputar as duas competições simultâneas que terá no primeiro semestre, o Campeonato Paulista e a Libertadores.

O zagueiro Chicão, que era o capitão corintiano e virou reserva no ano passado, está de volta à equipe. E o meia Danilo começa 2012 com vaga garantida, mas jamais tem status de titular. Esses são alguns dos exemplos do Corinthians do técnico Tite. Mas ele reconhece que, para isso, é preciso um olhar mais europeu, onde a alternância de jogadores é mais comum.

"É um pouco da cultura nossa, sim, ter titular e reserva, mas, aos poucos, as coisas vão mudando", disse o treinador do Corinthians. "Digo isso aos atletas, e eles têm de saber se respeitar, entender quando um companheiro está melhor tecnicamente."

Chicão e Danilo não foram os únicos jogadores considerados titulares que já ficaram na reserva com o treinador. No ano passado, Tite deixou no banco nomes badalados e caros como Alex e Emerson. Enquanto isso, Jorge Henrique há tempos vive um entra e sai no time - mesmo assim, teve seu contrato renovado na última temporada.

O capitão Alessandro, um dos líderes do elenco, reforça a tese do comandante. "O jogador precisa entender o lado do técnico e, se for sacado, não pode sair reclamando. Em alguns esquemas, você pode não se enquadrar. Mas aqui (no Brasil) temos essa dificuldade de ser substituto", avaliou o lateral.

Para não gerar "crises", Tite procura estimular a concorrência entre os atletas até mesmo nos treinamentos. Esse comportamento do treinador é elogiado até pelos dirigentes, que veem nele um técnico que "não comete injustiças": joga quem está melhor ou quem é mais importante para o time naquele momento.

Tite não vai poupar nenhum de seus jogadores para pegar o Linense no Pacaembu. Ele espera uma evolução no conjunto da equipe, mesmo após duas vitórias nas duas primeiras rodadas. Agora, a aposta do treinador é ganhar mais entrosamento no esquema com dois armadores, com Danilo e Alex, em detrimento à formação com três atacantes.

Segundo Tite, o time ganha mais consistência no meio-de-campo e toque de bola quando contam com Alex e Danilo juntos. Na frente, jogam Emerson e Liedson. Enquanto isso, o atacante Adriano continua afastado dos jogos, para, enfim, entrar em forma e vislumbrar uma das vagas na lista da Libertadores.

LINENSE - Respeitar o adversário, mas buscar a vitória. É com esse espírito que o Linense viajou para São Paulo, onde irá enfrentar o Corinthians neste domingo, no Pacaembu, sonhando com a chance de chegar aos sete pontos no Paulistão.

"Contra time grande é complicado, mas o Linense, com a formação que tem hoje, vai jogar para ganhar sempre. Temos um bom meio-de-campo e um ataque que marca gols. Estou confiante em um bom jogo", destacou o diretor do clube, Rogério Amaral.

O técnico Pintado vai manter o time. A única alteração é a volta do goleiro Douglas, que cumpriu suspensão automática, no lugar de Mateus. Já Ademir Sopa, Fausto, André Luiz e Fábio Lima continuam vetados pelo departamento médico.