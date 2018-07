Corinthians aposta na volta de amuleto para encarar o Vasco

Com três jogos sem vencer, mas ainda líder com sobras no Campeonato Brasileiro, o Corinthians aposta no retorno do lateral-esquerdo Guilherme Arana contra o Vasco, neste domingo, às 16h, na Arena Corinthians, para espantar de vez a má fase e, quem sabe, ampliar ainda mais a vantagem para o Grêmio.

Guilherme Arana se machucou durante a partida contra o Vitória, dia 19 de agosto, jogo que o Corinthians perdeu por 1 a 0 e viu o fim de uma invencibilidade que durava 34 partidas. Após três jogos de ausência, por causa de uma lesão na coxa direita, o lateral volta, tendo como marca o fato de praticamente estar invicto na temporada.

Nas cinco derrotas do Corinthians no ano, Arana atuou só os 45 minutos do jogo com os baianos. Ele esteve fora contra Santo André e Ferroviária (estava com a seleção brasileira sub-20) e diante de Atlético-GO e Santos, machucado.

Para animar ainda mais e encher de confiança os torcedores, o Corinthians acertou na sexta-feira a renovação de contrato de Fábio Carille por mais dois anos, com possibilidade de prorrogar por mais um. Mas talvez nem fosse preciso motivar a torcida, pois mesmo com a sequência de três partidas sem vencer, a tendência é que neste domingo a arena tenha mais de 40 mil corintianos presentes.

Além de Arana, outra novidade no time é a presença de Camacho no lugar de Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como o reserva Clayson

No Vasco, o curioso é que o volante Jean, um dos destaques da equipe na de Zé Ricardo na temporada, é jogador do Corinthians e deve ser aproveitado na próxima temporada. O jogador, inclusive, é um das novidades da equipe, após cumprir suspensão na última rodada.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Camacho, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô; Técnico: Fábio Carille.

VASCO: Martín Silva; Madson, Breno, Anderson Martins e Ramon; Jean, Gilberto, Mateus, Wagner e Nenê; Andrés Rios.

Técnico: Zé Ricardo

Juiz: Elmo Resende Cunha (GO).

Local: Arena Corinthians.

Horário: 16h.