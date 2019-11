Corinthians aposta na volta de Pedrinho para retomar criatividade no ataque

Um dos jogadores mais importantes do Corinthians na temporada, o meia Pedrinho está de volta após disputar o Torneio de Tenerife, na Espanha, com a seleção olímpica. O retorno é fundamental para a equipe buscar a vaga na Libertadores. Nos oitos jogos em que ele esteve ausente no Brasileirão, o Corinthians conseguiu seis empates e duas derrotas, ou seja, não venceu.

Com Pedrinho jogando centralizado, mudança adotada pelo técnico interino Dyego Coelho, o Corinthians conseguiu ser mais ofensivo, com maior dinamismo na criação de jogadas nas partidas diante do Fortaleza e Palmeiras. Diante do Internacional, sem o jogador, o Corinthians voltou a ter uma atuação apática, principalmente no primeiro tempo.

No treino desta terça-feira, o armador permaneceu na parte interna do Centro de Treinamento Joaquim Grava fazendo trabalhos regenerativos na academia. Ele deve trabalhar com bola nesta quarta-feira. Coelho também deverá ter o retorno de Gabriel, que cumpriu suspensão contra o Internacional e deve voltar ao time titular no próximo fim de semana.

Fim de jogo. Na @A_Corinthians, Alvinegro empata sem gols com o Internacional, em duelo válido pela 33ª rodada do @brasileirao. O próximo compromisso do Timão é no dia 24, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/CxGFHsfBhv — Corinthians (@Corinthians) 17 de novembro de 2019

No treino desta quarta-feira, Dyego Coelho comandou dois tipos de coletivo em campo reduzido. Primeiro, em um espaço pequeno, dividiu o grupo e fez com que os goleiros participassem com os pés apenas, uma atividade que o treinador interino vem repetindo com frequência.

O Corinthians vai reavaliar nesta quarta-feira a situação do atacante Mauro Boselli, que foi diagnosticado com uma contratura muscular na coxa direita. Boselli foi substituído na segunda etapa da partida contra o Internacional, no último domingo, dando lugar a Gustavo. O argentino já iniciou o tratamento com a fisioterapia do clube.

A provável escalação do Corinthians tem: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Júnior Urso; Janderson, Pedrinho e Mateus Vital; Vagner Love. Os titulares na partida contra o Internacional ficaram apenas na parte interna nesta terça.