Corinthians aposta no mercado sul-americano para repôr saída de jogadores

O Corinthians apostou no mercado sul-americano para tentar minimizar as baixas em seu elenco na atual janela de transferências. Ontem, o clube anunciou a chegada de dois atletas para a parte da frente do time de Osmar Loss, o meia chileno Ángelo Araos e o atacante paraguaio Sergio Díaz.

Destaque do Universidade de Chile, o meio-campista de 21 anos chega por empréstimo de um ano com compra automática por mais quatro temporadas após este período. O negócio foi fechado em torno de quase US$ 5 milhões (R$ 17 milhões). O jogador chega para tentar suprir a saída de Rodriguinho e a equipe alvinegra pagou o valor da multa contratual para conseguir sua liberação.

Araos nasceu em 1997 e no Universidad fez cinco gols em 24 jogos. Ele já jogou como segundo volante e meia armador, justamente funções exercidas por Rodriguinho, que foi para o Pyramids, do Egito. Após o anúncio do Corinthians, o ídolo chileno Arturo Vidal, do Bayern de Munique, publicou nas redes sociais a foto de Araos com o escudo corintiano e desejou felicidades ao companheiro. “Muitas felicidades neste novo passe, craque”, escreveu Vidal.

O atleta paraguaio também ficará pelo menos um ano no time alvinegro, emprestado pelo Real Madrid, da Espanha. Fora dos gramados desde novembro do ano passado por causa de uma lesão no joelho direito, o jogador e o clube espanhol têm expectativa de que a passagem pela Corinthians possa colocá-lo de novo em sua melhor forma. No Brasil desde a semana passada, ele foi aprovado em exames no clube paulista antes de assinar contrato.

Revelado pelo Cerro Porteño, de seu país-natal, ele também já atou pelo Lugo, da Espanha, além de ter tido oportunidade em sua seleção nacional. Em sua chegada, o Corinthians divulgou um vídeo do atacante Romero, também do Paraguai, dando boas-vindas ao compatriota. “Desejo todo o melhor e sucesso. Vou torcer para que nos ajude na temporada. Um abraço grande e estamos às ordens. Vai, Corinthians!”, diz o jogador, artilheiro do time no Brasileirão.

Com os dois, o Corinthians chega a cinco reforços nesta janela. Também chegaram o lateral Danilo Avelar, o volante Douglas e o atacante Jonathas.