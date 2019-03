Corinthians aposta no retorno de Gustagol para surpreender a Ferroviária

O Corinthians conta com o retorno de Gustagol para tentar abrir vantagem contra a Ferroviária no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. O duelo acontece hoje, às 17h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Artilheiro do time na temporada com oito gols, o centroavante está de volta após ficar de fora dos últimos cinco jogos por causa de um problema no joelho esquerdo. Gustagol vem treinando com o restante do grupo desde o início da semana, mas o técnico Fábio Carille optou por poupá-lo da partida contra o Ituano na quarta.

Nos últimos dias, ele treinou com uma proteção na região lesionada e se mostrou plenamente recuperado. A notícia ruim para o torcedor corintiano será a ausência de Mauro Boselli, que teve diagnosticado um edema no mesmo local que seu concorrente de ataque.

Com essa mudança, o time ganha força nas jogadas aéreas. “O Carille sempre falou: temos homens altos na área que podemos utilizar. A volta do Gustavo agrega ainda mais, deixa a área cheia e povoada, auxilia para a gente fazer cruzamentos”, disse o meia Pedrinho.

Outra ausência do Corinthians é a do lateral-direito Fagner, convocado para a seleção brasileira. Michel Macedo será seu substituto mais uma vez e reclamou da maratona de jogos que o time alvinegro enfrenta neste mês. “Nunca tinha jogado uma sequência em tempo tão curto. Na Espanha é um por semana. Venho fazendo trabalhos com preparador físico, nutricionista, estou bem para esta fase”, comentou.

A Ferroviária está de volta à reta final da Primeira Divisão do Estadual após 26 anos. Apesar de ter ficado em segundo lugar do Grupo C, em que o Corinthians foi o líder, vive um bom momento na competição, com sete jogos de invencibilidade: cinco empates e duas vitórias. Os destaques da equipe são o goleiro Tadeu e o meia Tony.

FICHA TÉCNICA:

FERROVIÁRIA X CORINTHIANS

FERROVIÁRIA - Tadeu; Diogo Mateus, Rayan, Rodrigão e Arthur Henrique; Anderson Uchoa, Tony e Léo Artur; Diego Gonçalves, Felipe Ferreira e Lúcio Flávio. Técnico: Vinícius Munhoz

CORINTHIANS - Cássio; Michel Macedo, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Jadson; Pedrinho, Gustagol e Clayson.Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Vinicius Furlan.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

HORÁRIO - 19h

NA TV - Pay-per-view.