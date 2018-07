Corinthians aposta no rodízio para superar maratona até a Copa

Até o início da Copa do Mundo, dia 14 de junho, o Corinthians terá uma maratona de 18 jogos, entre Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Por conta disso e também da dificuldade de algumas viagens, o técnico Fábio Carille deverá utilizar mais o elenco e alguns atletas que tiveram pouca chances ou nem atuaram ainda, poderão ter a oportunidade de mostrar serviço. Casos, por exemplo, dos atacantes Roger e Matheus Matias.

A sequência de partidas teve início na semana passada, quando a equipe alvinegra encarou o Fluminense e o Independiente. No último domingo, enfrentou o Paraná e agora serão mais 15 jogos até a paralisação para a Copa. Sem tempo para treinar, Carille deverá apostar na conversa e nos exames clínicos para saber quem tem condições de atuar mais vezes.

Roger, apresentado na semana passada, só poderá jogar no Brasileiro. Ele já disputou a Copa do Brasil pelo Internacional e só poderá jogar na Libertadores a partir da próxima fase. Além da sequência de jogos, outra questão que preocupa a equipe é a distância percorrida para alguns jogos.

A pior situação é contra o Deportivo Lara, que vai receber o Corinthians na cidade de Cabudare, que fica à 350km de Caracas, capital da Venezuela. O Corinthians deve fretar um voo para tentar minimizar o desgaste da viagem. Além da distância, o clima de instabilidade social e político do país preocupa.

Para o jogo com o Vitória, o treinador corintiano deve escalar força máxima. Mas a definição do time ocorre no treinamento desta terça-feira, no CT Joaquim Grava.

Veja a lista com o nome do adversário, local e campeonato que o Corinthians até a Copa do Mundo:

25/4 - Vitória - Salvador - Copa do Brasil

29/4 - Atlético-MG - Belo Horizonte - Brasileirão

02/5 - Independiente - São Paulo - Libertadores

06/5 - Ceará - São Paulo - Brasileirão

09/5 - Vitória - São Paulo - Copa do Brasil

12/5 - Palmeiras - São Paulo - Brasileirão

17/5 - Deportivo Lara - Venezuela - Libertadores

20/5 - Sport - Recife - Brasileirão

24/5 - Millonarios - São Paulo - Libertadores

27/5 - Internacional - Porto Alegre - Brasileirão

31/5 - América-MG - São Paulo - Brasileirão

03/6 - Flamengo - São Paulo - Brasileirão

06/6 - Santos - São Paulo - Brasileirão

09/6 - Vitória - São Paulo - Brasileirão

13/6 - Bahia - Salvador - Brasileirão