Corinthians apresenta camisa inspirada no primeiro título brasileiro do clube

SÃO PAULO - A expectativa para conhecer a camisa do Corinthians terminou. O clube apresentou nesta segunda-feira seu novo uniforme, inspirado no modelo utilizado na conquista do título Brasileiro de 1990. A camisa, branca e com gola preta, estará à venda a partir do dia 15, com preço sugerido de R$ 199 - uma versão mais cara, idêntica a dos jogadores, custa R$ 299. O novo uniforme número 1 será usado pela primeira vez quarta-feira na partida contra o San Jose pela Libertadores no Pacaembu.

"É muito importante para a Nike, para o Corinthians, lançar esta camisa inspirada no título (Brasileiro) de 90, com gol do ídolo Tupãzinho, não vejo a hora de jogar com ela na quarta", disse o atacante Alexandre Pato - Tupãzinho estava na sala de imprensa no CT porque também foi homenageado pelo clube.

O uniforme número 2, preto, resgata as linhas verticais brancas. O time vai estrear a nova camisa listrada, domingo contra o Linense, em Lins, pelo Paulistão.

HOMENAGEM

Tupãzinho, autor do gol do título Brasileiro de 90, foi homenageado nesta segunda-feira. Ele ganhou um mural no CT com um painel em alusão ao seu gol marcado em cima do São Paulo (1 a 0, no dia 16 de dezembro de 1990.) Foi o primeiro título Brasileiro conquistado pelo Corinthians. "Sem dúvida foi o gol mais importante da minha carreira, foi o primeiro título Brasileiro", disse Tupãzinho, que jogou no Corinthians até 1997 e ganhou o apelido de talismã.

No site oficial do clube os novos modelos já estão à venda e chegam às lojas dia 15 de abril.