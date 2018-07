Corinthians apresenta lateral-direito Edílson e atacante Mendoza

A pré-temporada do Corinthians nos Estados Unidos começou com a apresentação de dois reforços na noite desta quinta-feira. O lateral-direito Edílson, de 28 anos, ex-Botafogo, e o atacante colombiano Stiven Mendoza, de 22, que estava no futebol indiano, já treinam com o grupo em Fort Lauderdale, na Flórida, e estão à disposição do técnico Tite para o restante da temporada.

A dupla foi apresentada pelo gerente de futebol do Corinthians, Edu Gaspar. Para Edílson, a oportunidade no clube é um recomeço depois da saída conturbada do time carioca, em outubro, quando foi dispensado. No Corinthians, o lateral vai usar a camisa 2, a mesma de Alessandro, capitão dos títulos da Libertadores e do Mundial. "Será um prazer vestir a camisa que era dele, um ícone dentro do Corinthians. Espero poder me inspirar e fazer um pouco do que ele fez", disse.

O novo dono da camisa 30 é o colombiano de baixa estatura (apenas 1,71m) e que promete ser bastante ofensivo dentro de campo. “As minhas principais características são a velocidade e o drible”, garantiu Mendoza. Na Colômbia, o jogador tem a fama de ser fã de noitadas, algo que ele garante ter superado. "Essa fama existia, mas a experiência que ganhei nesses anos e a ajuda da minha família foram importante", explicou.

Stiven Mendoza, Edílson e o restante do elenco ficam em Fort Lauderdale até domingo, quando o grupo viaja para Orlando. Na cidade, a agenda será também de treinos, fora a disputa da Copa Flórida, um torneio amistoso que inclui partidas contra dois times alemães. A estreia no dia 15 será diante do Colônia e dois dias depois será a vez de enfrentar o Bayer Leverkusen.