Corinthians apresenta meia Luciano, de 20 anos

SÃO PAULO - O Corinthians apresentou nesta sexta-feira mais um reforço para a temporada que se encaixa na nova política do clube, a de investir em atletas promissores. O mais novo deles é o meia-atacante Luciano, de apenas 20 anos, que estava no Avaí.

Animado com a chance de defender um clube de maior expressão, Luciano afirmou que é gratificante atuar ao lado de jogadores que ele tratava como ídolos.

"O Corinthians é muito grande. Você chega no elenco e vê vários jogadores... Renato Augusto, Jadson. Até estes dias eu via eles em casa com meu pai. Para mim é muito gratificante poder jogar com eles agora", afirmou.

Luciano se destacou na Série B no ano passado. Jogando pelo Avaí, ele marcou um gol no Palmeiras. "Eu tive uma sequência boa, não fui contratado só por esse gol. Vou dar o máximo para não deixar escapar esta chance."

O meia-atacante vai disputar posição com Jadson e Renato Augusto, mas ele disse que se for necessário poderá jogar mais avançado, como um atacante. Luciano está relacionado para o jogo deste sábado contra o Rio Claro no Pacaembu.

O Corinthians comprou 25% dos direitos econômicos do jogador e tem a prioridade de adquirir mais 25%. Luciano foi contratado com ajuda de um grupo de empresários e assinou um contrato de três anos.