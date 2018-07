Corinthians apresenta patrocínio de cervejaria espanhola após rescindir com Ambev

Enquanto luta para tornar o seu time competitivo e vitorioso dentro de campo em meio a um grande processo de reformulação do seu elenco, o Corinthians fez dois importantes anúncios nesta terça-feira. Pela manhã, o clube confirmou a rescisão de contrato que tinha com a Ambev, que foi parceira dos corintianos nos últimos cinco anos. Em seguida, pouco mais de uma hora depois, apresentou a Estrella Galícia, cervejaria espanhola, como nova fornecedora oficial de bebidas do time.

O novo patrocinador firmou acordo com duração inicial de três anos com o Corinthians e espera que o clube possa servir para alavancar o crescimento da marca no Brasil. Além de se tornar a fornecedora oficial de cerveja do clube, a empresa também irá disponibilizar águas premium da Cabreiroá, que é uma marca que pertence à centenária cervejaria espanhola.

Pelo contrato firmado entre as partes, cujos valores não foram revelados nesta terça-feira, a marca Estrella Galícia 0,0 (sem álcool) será estampado nos uniformes de treino e de viagem dos jogadores, enquanto outras marcas da cervejaria estarão expostas nas coletivas de imprensa do clube, assim como a cerveja e as águas da marca passarão a ser comercializadas no Parque São Jorge.

"Para o Sport Club Corinthians Paulista é um orgulho firmar uma parceria com uma empresa centenária, com uma marca tão forte no segmento, e com valores similares aos nossos: tradição, paixão e inovação. Conseguimos dessa forma reposicionar a nossa marca da maneira que abordamos o mercado desde o ano passado, trazendo benefícios para ambas as empresas e, principalmente para o nosso torcedor, que será impactado por diversas ações diferenciadas", afirmou Gustavo Herbetta, superintendente de marketing corintiano, durante a apresentação oficial do novo patrocinador nesta terça no CT Joaquim Grava.

Antes de investir no Corinthians, a Estrella Galicia vinha apostando em motovelocidade, música e Fórmula 1 como suas principais frentes desde a sua chegada ao Brasil, em 2011. E agora tem grande esperança de que poderá se popularizar e cair no gosto de um público muito maior ao associar seu nome a um dos clubes mais populares do Brasil.

"A Estrella Galicia é reconhecida pela qualidade do portfólio e pelo trabalho que desenvolve na plataforma de futebol no exterior. Esta parceria, com um time centenário, amado e de visibilidade, como o Timão, representa um novo capítulo da história da marca no País e o começo de nossa trajetória no futebol brasileiro. Nossos produtos serão conhecidos por um número maior de pessoas, que poderão atestar nossa paixão e tradição na arte de criar as melhores cervejas", disse Fábio Rodrigues, diretor geral de Estrella Galicia no Brasil, no evento desta terça.

AMBEV SAI

Ao anunciar o fim do contrato com a Ambev, que fornecia Brahma ao clube, o Corinthians ressaltou que o acordo com a famosa cervejaria foi "vitorioso" e deixou "importante legado no Parque São Jorge".

Para completar, informou que "a Ambev garantirá neste momento aos corintianos a manutenção do pacote de benefícios do Movimento por um Futebol Melhor aos associados do Fiel Torcedor, já que tanto a empresa quanto o clube entendem a importância do programa para que a plataforma de sócio-torcedor do time siga crescendo, formando um conjunto que fortalece a evolução do futebol nacional".

O clube ainda avisou que "mesmo não sendo mais a parceira oficial e fornecedora de cerveja nas instalações do Corinthians com Brahma, a Ambev segue ao lado do clube com Gatorade, um dos produtos distribuídos pela companhia no Brasil, e da torcida, que move o futebol com sua paixão".

O Corinthians também enfatizou que o "Movimento por um Futebol Melhor impulsionou uma receita anual de cerca de R$ 400 milhões apenas com mensalidades de programas de sócio-torcedor aos times brasileiros afiliados e, desde 2013, concedeu mais de R$ 80 milhões em descontos para os sócios-torcedores, com um tíquete médio de R$ 30 mensais por adepto".