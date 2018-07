Corinthians aprova empréstimo de R$ 70 milhões sob protestos da torcida

SÃO PAULO - Sob protestos da torcida organizada Gaviões da Fiel, o Corinthians aprovou na noite da última terça-feira um empréstimo de R$ 70 milhões. Durante reunião do Conselho de Orientação (Cori), o clube decidiu antecipar a cota de televisão prevista para 2015 com a finalidade de pagar dividas, acertar seu caixa e contratar reforços durante a Copa do Mundo.

Sabedores da ata divulgada há duas semanas para convocar os membros do Cori, integrantes da Gaviões da Fiel estiveram no Parque São Jorge na terça-feira para protestar. A torcida organizada exibiu faixas com os dizeres "cadê o time do povo?" e "fora Mário Gobbi (presidente do Corinthians)". Ela vem se mostrando contra a administração do clube e também tem criticado bastante os preços dos ingressos para o novo estádio corintiano, o Itaquerão.

Inicialmente, a intenção do Conselho era aprovar um empréstimo de R$ 90 milhões, mas o valor precisou ser reduzido para ser aceito entre os integrantes do Cori. Este adiantamento da cota vem da Rede Globo, que era prevista para o ano que vem. O pedido precisou ser votado porque o Corinthians terá eleições presidenciais em fevereiro. O atual mandatário, Mário Gobbi, não poderia aprovar a medida por interferir no mandato de seu sucessor.

Preocupada em reforçar o elenco, a diretoria do Corinthians já acertou duas contratações que estarão à disposição depois da Copa do Mundo: Elias e, mais recentemente, Lodeiro. O clube ainda busca um atacante para completar o grupo. Diego Tardelli é o sonho, mas o Atlético-MG não parece disposto a liberá-lo.