Corinthians aproveita falha de Fábio e bate o Cruzeiro por 1 a 0 no Canindé

SÃO PAULO - Para o Corinthians, pouco importou se o gol marcado por Guerrero foi fruto de um frango do goleiro Fábio. Valeram a vitória por 1 a 0 no Campeonato Brasileiro e a boa atuação diante do líder Cruzeiro. O resultado poderia ter sido obtido em outros lances. A falha foi um acaso em 90 minutos de um grande jogo disputado no Canindé.

Os três pontos conquistados pelo Corinthians embolaram a parte de cima da classificação do Brasileiro. O time subiu para terceiro, com 15 pontos, mesma marca de Fluminense, Internacional e Goiás. Os mineiros continuam em primeiro, com 16.

Se não fosse por Walter e Fábio, o primeiro tempo não teria terminado 0 a 0. O goleiro do Corinthians foi crucial quando se viu frente a frente com Ricardo Goulart e Borges. Já o do Cruzeiro evitou gols de Jadson e Petros. Corinthians e Cruzeiro protagonizaram um jogo equilibrado e bem disputado. Nenhuma das equipes adotou a retranca ou o antijogo.

Cada um propôs o jogo a seu modo. Quando saía de seu campo, o time de Mano preferia o chutão ao passe. Por outro lado, era rápido ao roubar a bola e ir ao ataque. Jadson, pelo meio, criou jogadas com Guerrero, aberto pela esquerda, e Romarinho, que jogou pela direita. Petros e Bruno Henrique não se limitaram a marcar.

Guerrero encontrou marcador frágil (o zagueiro Léo) e se deu bem jogando pelo lado esquerdo. Romarinho e até mesmo Fagner tinham espaço no lado oposto, que era protegido pelo cruzeirense Egídio. O lateral-direito do Corinthians cometeu um erro crasso ao invadir a área e, em vez de cruzar rasteiro, para trás, chutar da mesma maneira que se bate um tiro de meta: para o alto, com força.

O time de Marcelo Oliveira mostrou por que é o líder do Brasileiro. Tocou de pé em pé, do zagueiro Bruno Rodrigo até Willian, passando por Ricardo Goulart e Éverton Ribeiro. Buscavam as triangulações, as jogadas agudas pelos cantos. Atacavam em bloco e não titubeavam se a única saída fosse chutar de média distância.

No segundo tempo, o jogo ganhou em velocidade e a disputa se manteve palmo a palmo. Melhor para o Corinthians. Havia mais espaço para Jadson e Romarinho. O Cruzeiro respondeu com Willian enfiado pelo lado direito (por isso Fábio Santos foi pouco ao ataque). Só faltou (aliás, falta) ao time de Mano um jogador criativo no meio de campo, além de Jadson.

O gol do Corinthians foi um prêmio a Guerrero, que arriscou de fora da área aos 22 minutos. E Fábio cometeu uma falha grotesca. Foi um chute fraco, de longa distância, mas o goleiro foi em direção à bola de maneira displicente.

Nesta quarta-feira, o Corinthians não cometeu um de seus erros mais comuns: abrir o placar e recuar demais. E isso foi fundamental para alcançar a vitória. Foi o melhor jogo do time alvinegro no Campeonato Brasileiro.

O próximo passo também deverá ser difícil. A missão: vencer o Botafogo no segundo jogo no Itaquerão e, assim, apagar a péssima imagem deixada na derrota para o Figueirense, na inauguração do estádio. No domingo, 50 mil pessoas empurrarão o time. Nesta quarta já foi assim, exatamente como Mano pediu.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 0 CRUZEIRO

CORINTHIANS - Walter; Fagner (Guilherme Andrade), Cleber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Bruno Henrique, Petros (Danilo) e Jadson; Romarinho (Luciano) e Guerreiro. Técnico: Mano Menezes.

CRUZEIRO - Fábio; Ceará (Mayke), Léo, Bruno Rodrigo e Egídio; Henrique (Julio Baptista), William Farias, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Willian (Dagoberto) e Borges. Técnico: Marcelo Oliveira.

GOL - Guerrero, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Petros e Cleber (Corinthians).

ÁRBITRO - Dewson Fernando F. Da Silva (PA).

RENDA - R$ 546.413,00.

PÚBLICO - 17.784 pagantes.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).