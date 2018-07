CORINTHIANS APROVEITOU O BOM MOMENTO PARA FECHAR COM A CAIXA

Ao contrário dos outros rivais de São Paulo, o Corinthians não teve problemas com patrocínio de camisa nas duas últimas temporadas. Pelo contrário, o clube aproveitou o bom momento dentro de campo para faturar alto com o banco estatal.

O primeiro contrato com a Caixa, assinado antes do Mundial de Clubes, tinha duração de um ano. O vínculo foi renovado até janeiro de 2015, rendendo ao clube R$ 30 milhões.

O Estado apurou que as negociações para que o acordo seja mantido em 2015 já começaram. As conversas vão continuar até o fim deste ano. Para que o acordo continue, é preciso que o clube tenha certidões negativas de débitos da Receita Federal, algo essencial para receber patrocínios de empresas estatais.

O acordo com a Caixa representa uma das maiores receitas do clube. É a maior fonte de renda depois da TV – a bilheteria agora não entra mais no orçamento, e sim nas contas do estádio.

A relação do banco com o clube também se estendeu à Arena Corinthians. A Caixa se tornou o banco repassador do empréstimo de R$ 420 milhões do BNDES para a construção do estádio.

As primeiras parcelas vencem a partir de junho de 2015 – o prazo de pagamento é de 13 anos. Até mesmo uma parte do Parque São Jorge, a sede social do clube, foi dada como garantia bancária para a operação.

O Corinthians vendeu todos os espaços possíveis de seu uniforme. O contrato com a Caixa é o mais vantajoso, mas com outros acordos a receita total de patrocínios chega a R$ 50 milhões, segundo orçamento anual do clube.