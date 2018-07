Corinthians arranca empate com o Santos num Pacaembu lotado

SÃO PAULO - O Corinthians se despediu da sua torcida neste sábado deixando uma boa impressão. Depois de 75 minutos de um clássico morno no Pacaembu, a equipe desfalcada de seis titulares cresceu empurrada pelo torcedor e pela entrada de Jorge Henrique, mostrou garra e buscou o empate por 1 a 1 com o Santos, pela penúltima rodada do Brasileirão. Felipe Anderson abriu o placar no primeiro tempo e Wallace deixou tudo igual na segunda etapa.

Diante de 34 mil torcedores, o time do técnico Tite fez seu último jogo como mandante antes da viagem ao Japão. No domingo que vem, o Corinthians volta a jogar no Pacaembu, mas o mando de campo será do São Paulo. A equipe alvinegra soma 57 pontos, no quinto lugar.

Já o Santos, que não teve Neymar neste sábado e apresentou um futebol frustrante, está no nono lugar, com 50 pontos. Sábado, o time de Muricy se despede de forma melancólica do Brasileirão recebendo o rebaixado Palmeiras na Vila Belmiro.

O JOGO

Como o foco é o Mundial de Clubes, o técnico Tite resolveu poupar os quatro corintianos que estiveram no Superclássico das Américas, na quarta: Fábio Santos, Ralf, Paulinho e Martínez. Como Chicão e Douglas também estavam suspensos, o Corinthians entrou em campo com seis reservas. O Santos também tinha problemas, como Galhardo, Adriano e principalmente Neymar, suspenso. Victor Andrade foi o escolhido por Muricy.

Com Romarinho querendo mostrar serviço, o Corinthians dominou os minutos iniciais. A primeira chance foi de Guerrero. O peruano recebeu de Edenilson, ficou cara a cara com Rafael, mas chutou à esquerda do gol.

Depois de dez minutos, o jogo caiu num marasmo, com os dois times se marcando bem no meio de campo e errando demais o último passe. Novas emoções só quando Juan pegou rebote de escanteio batido por Felipe Anderson, bateu de primeira e exigiu linda defesa de Cássio.

O ritmo lento do jogo foi interrompido aos 35 minutos, quando Felipe Anderson abriu o placar. O meia, bastante criticado por Muricy Ramalho, tabelou com André, recebeu pela direita da área e tentou o chute curto, rasteiro. Cássio vacilou e não pegou.

A primeira boa chance para empatar veio aos 8 minutos do segundo tempo. Guilherme Andrade deu ótimo lançamento para Emerson na área. O atacante dominou livre e bateu muito mal, para longe do gol. Aos 24, Guerrero fez a jogada pela esquerda, foi à linha de fundo e rolou. Rafael desviou e a bola sobrou para Danilo, que chutou forte, sendo travado por Juan.

Jorge Henrique entrou no lugar de Guilherme Andrade e Tite mostrou que queria seu time atacando para ganhar virar o jogo. E o gol de empate veio aos 34. Jorge Henrique bateu falta na área, Wallace subiu em meio à marcação e testou para a rede. No fim, pressão do Corinthians, mas a vitória não veio.

CORINTHIANS 1 X 1 SANTOS

CORINTHIANS - Cássio; Alessandro, Wallace, Paulo André e Guilherme Andrade (Jorge Henrique); Anderson Polga (Guilherme), Edenilson e Danilo; Romarinho, Emerson e Guerrero. Técnico - Tite.

SANTOS - Rafael; Bruno Peres, Bruno Rodrigo, Durval e Juan; Arouca, Henrique, Felipe Anderson (Gerson Magrão) e Pato Rodríguez (Adriano); André e Victor Andrade. Técnico - Muricy Ramalho.

GOLS - Felipe Anderson, aos 35 minutos do primeiro tempo; Wallace, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Guilherme, Romarinho, André e Victor Andrade.

RENDA - R$ 1.157.591,94.

PÚBLICO - 34.171 pagantes.

Frases:

Emerson Sheik: "Serve como preparação. Sabemos que lá no Japão não vai ser moleza. O Santos foi muito bem. Achou o seu gol, e soube trabalhar a bola. Provamente é o que vamos encontrar lá."

Juan: "Conseguimos fazer o nosso jogo. O Corinthians é uma equipe muito forte taticamente e que marca bem."

O Corinthians lutou bastante para conseguir a virada, mas acordou tarde na partida. O empate acabou ficando de bom tamanho para as duas equipes.

47min - Cartão amarelo para Guilherme. E não há tempo para mais nada. Fim de jogo

46min - Pressão do Corinthians. Wallace vai para a grande área tentando mais um gol.

42min - Emerson cobra escanteio pela direita, mas a zaga tira sem problemas.

41min - Romarinho sofre pênalti de Bruno Rodrigo dentro da grande área. O juiz diz que não houve nada. Na sequência, Emerson avança pela direita e encontra Romarinho na área. A zaga afasta. Um perigo!

39min - Corinthians pressiona em busca da virada. Edenilson faz ótima jogada pela direita, mas a zaga manda para escanteio. Jorge Henrique cobra e consegue novo escanteio. Na nova cobrança, a bola sobrou fácil para Rafael.

38min - Alessandro e Guerrero tramam bem pela esquerda, mas a zaga santista afasta o perigo.

34min - GOOOOOOL! Jorge Henrique cobra falta pela direita na cabeça de Wallace, que sobe mais que a zaga santista. Alívio para a Fiel!

32min - Jorge Henrique cobra falta na pequena área e Rafael falha feio, deixando a bola escapar. A zaga tratou de afastar o perigo.

29min - Substituição: Jorge Henrique entra no lugar de Guilherme Andrade. Tite aposta no veterano atacante para mudar o rumo da partida.

28min - Santos se fecha atrás e o Corinthians não sabe o que fazer com a bola. As primeiras vaias são ouvidas no Pacaembu.

25min - Substituição: Adriano entra na vaga de Patito Rodríguez.

24min - Guerrero faz boa jogada individual pelo esquerdo, chuta forte e rasteiro, mas Rafael consegue afastar o perigo.

22min - Victor Andrade continua atormentado pelo lado de Alessandro. Pede falta, mas o juiz não entra na dele.

18min - Boa jogada de Victor Andrade pela direita, mas o garoto concluiu mal para o gol.

17min - Cartão amarelo para André, que tentou retardar o reinício do jogo fazendo embaixadinhas.

16min - Edenilson rouba mais uma bola na intermediária - está jogando muito - e lança Emerson, que mais uma vez não consegue produzir nada de bom.

14min - Danilo lança Emerson, que se enrosca com a zaga. O Sheik está devendo.

12min - Entra o volante Guilherme no lugar do zagueiro Anderson Polga, que não aprovou como volante na partida desta noite.

9min - Arouca tenta dominar na intermediária santista, mas perde a bola para Romarinho e faz falta. A bola é alçada na área sem perigo. Na sequência, Victor Andrade nem encosta em Emerson, que desaba. Cartão amarelo para o jovem atacante santista.

8min - Ótima trama do ataque do corinthians. Danilo cruza para Emerson, que recebe sozinho, livre na área, mas isola a bola para o alto. Que chance perdida!

6min - Bola parada para atendimento de Victor Andrade, que tomou um encontrão de Guilherme Andrade.

5min - Felipe Anderson rouba a bola no meio de campo, dispara sozinho em direção à meta corintiana e exige defesa fácil de Cássio.

4min - Falta de Durval sobre Guerreiro na entrada da grande área. Danilo e Romarinho ameaçam cobrar a falta. Romarinho rola para Danilo que chuta torto, para fora.

1min - Começa o segundo tempo. O Corinthians repete o script da primeira etapa partindo para cima. Romarinho tenta avançar pela direita, mas a defesa santista anula o meia.

INTERVALO

Frases

Paulo André: "Tentamos muito a ligação direta. A bola não parou no meio de campo. Por isso a nossa dificuldade."

Felipe Anderson: "O Corinthians veio para cima, criou boas jogadas, mas vence quem faz o gol. Agora vamos tentar segurar o resultado e garantir a vitória."

PRIMEIRO TEMPO

46min - Juiz encerra o primeiro tempo faltando alguns segundos para os 47. O Corinthians começou melhor, dominou, mas não teve objetividade. O Santos aproveitou sua única chance real e saiu com vitória no primeiro tempo.

46min - Corinthians parte no desespero para o ataque. Arouca rouba a bola no meio de campo, mas não leva perigo.

45min - O árbitro dá dois minutos de acréscimo. Vamos até 47.

43min - O goleiro Rafael ganha tempo para que o primeiro tempo termine logo.

40min - Escanteio do Corinthians pelo lado esquerdo. Rafael sai mal e a bola sobra para Romarinho, que cabeceia para fora. No lance, Rafael se contundiu. A partida fica paralisada para atendimento do goleiro.

39min - Boa jogada do Corinthians desde o meio de campo. Danilo tenta concluir duas vezes, mas a bola sobra para Emerson, que não consegue concluir.

35min - GOOOOOOOOL!! - Felipe Anderson tabela com André, sai na frente de Cássio e fuzila o goleiro corintiano.

34min - O jogo caiu muito tecnicamente. Romário tenta melhorar o nível, fazendo jogada com habilidade pela esquerda e lançando Guerrero. O juiz viu impedimento do peruano.

31min - O Santos continua explorando o lado direito. Felipe Anderson cobra falta, a defesa rebate e a bola continua com o Santos. Mas os dois times não sabem o que fazer com a bola.

28min - Santos ataca, sempre pelo lado direito. Numa bola rasteira na área do Corinthians, Cássio defende mas sente o choque com Arouca. Corinthians põe a bola para fora para o goleiro ser atendido. O Santos devolve a bola para o adversário.

27min - Outro escanteio para o Santos pelo lado direito. Felipe Anderson cobra, mas a defesa rechaça.

25min - Santos cobra escanteio pelo lado direito. Juan pega rebote da zaga e exige defesa de Cássio.

24min - Partida paralisada. Henrique pisa no calcanhar de Emerson e o Corinthians coloca a bola para fora para o atacante ser atendido.

22min - Jogo sofrível. O Santos esfria o jogo e o Corinthians parece ter perdido o ímpeto.

17min - Bruno Peres avança pela direita e testa a segurança do goleiro Cássio. Um minuto depois, é a vez de Danilo levar perigo a Rafael.

15min -Emerson dá passe errado no meio de campo e Alessandro tem de matar o jogo fazendo falta em Arouca. Na sequência, o Santos tenta levar perigo ao Corinthians com Felipe Anderson.

13min - Alessandro dá uma voadora em Juan e também merecia um cartão amarelo.

11min - Corinthians sufoca o Santos e vai dominando o meio de campo. O Santos está perdido.

9min - Felipe Anderson faz falta dura em Sheik. Merecia cartão, mas o meia levou só uma advertência do árbitro. Já Muricy deu uma bronca dura no camisa 10.

8min - Romarinho serve Guerrero pelo lado direito do ataque do Corinthians. Este serve Edenilson, que leva perigo a Rafael.

6min - Edenilson rouba a bola no meio de campo e lança Guerrero. Peruano chuta rente á trave direita do goleiro Rafael. Que perigo!

5min - O Corinthians vai mandando na partida, mas falta objetividade de seus atacantes.

2min - O Corinthians toma a iniciativa, incentivado pela sua grande torcida. Romarinho retoma a bola no meio de campo, passa para Guerreiro, que serve Emerson na grande área - o atacante se enrola com a bola.

1min - Começa a partida com um minuto de silêncio pela morte de Gilvan de Souza, porteiro do Corinthians.

Antes da partida, ambos os técnicos dizem que não estão pensando na possibilidade de ser técnico da Seleção Brasileira. Tite diz que o mais importante para ele hoje e conquistar o Mundial de Clubes com o Corinthians e Muricy garante que está pensando na remontagem do time do Santos para 2013.

SÃO PAULO - Tite e Muricy Ramalho, os dois treinadores “selecionáveis”, se enfrentam daqui a pouco no Pacaembu, no clássico entre Corinthians e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Os dois estão no hall dos principais treinadores do futebol brasileiro. Ganharam quase tudo que disputaram nos últimos anos, incluindo a Libertadores, e acirraram ainda mais a rivalidade entre Corinthians e Santos.

Tite dará descanso a Paulinho, Ralf e Fábio Santos, que participaram do Superclássico com a Argentina, mas vai com força total no ataque escalando Emerson Sheik e Guerrero. Suspenso, Douglas dá lugar a Romarinho, que costuma se dar bem em clássicos. Danilo será o armador e Edenílson substitui Paulinho. O técnico ainda fará um teste: Anderson Polga atuará de primeiro volante no lugar de Ralf.

Já Muricy revive hoje um problema que lhe tirou o sono durante toda a temporada: Neymar, suspenso, não joga. Victor Andrade terá a missão de substituir o melhor do Brasil.

AS ESCALAÇÕES DAS EQUIPES:

CORINTHIANS: Cássio; Alessandro, Wallace, Paulo André e Guilherme Andrade; Anderson Polga, Edenílson, Danilo e Romarinho; Guerrero e Emerson Sheik. Técnico: Tite

SANTOS: Rafael; Bruno Peres, Bruno Rodrigo, Durval e Juan; Arouca, Henrique, e Felipe Anderson; Victor Andrade, Patito Rodríguez e André. Técnico: Muricy Ramalho

Juiz: Raphael Claus (SP)

Local: Pacaembu