Corinthians arranca empate do Fluminense e se mantém no G-4

O Corinthians chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória neste domingo, ao ficar no empate por 1 a 1 com o Fluminense no Itaquerão. O resultado, no entanto, poderia ser pior, já que o time carioca mandou na partida na primeira etapa e saiu na frente, com Fred de pênalti. No segundo tempo, Renato Augusto entrou, ajudou a botar fogo no confronto e criou a jogada para Romarinho selar a igualdade, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado manteve o Corinthians no G-4 do Brasileirão, mas agora mais longe da briga pelo título, com 32 pontos em quarto - o líder Cruzeiro tem 42. Na quarta-feira, as atenções voltam-se para a Copa do Brasil, já que a equipe recebe o Bragantino na disputa por uma vaga nas quartas de final do torneio. Na ida, deu a equipe do interior por 1 a 0.

Já o Fluminense pôde comemorar o ponto fora de casa, mas perdeu a chance de ultrapassar justamente o Corinthians no G-4, ficando em quinto com 30 pontos. A equipe só volta a campo no domingo, quando terá a dura tarefa de enfrentar o líder Cruzeiro no Maracanã.

O JOGO

O Fluminense começou dono da posse e causou o primeiro susto na torcida aos 12 minutos, quando Fred bateu de fora, a bola quicou e Cássio precisou fazer boa defesa. Aos 23, Conca deu belo passe para Chiquinho, que foi à linha de fundo e cruzou rasteiro, mas a bola passou por todo mundo.

Aos 26, o Corinthians chegou pela primeira vez e logo com sua melhor chance em todo o primeiro tempo. Após escanteio batido da esquerda, Klever saiu muito mal do gol e Anderson Martins desviou para o meio. Sem goleiro, Romero empurraria para o gol vazio, mas Diguinho apareceu em cima da linha para travar e salvar.

Mas, foi pelo lado esquerdo que o Fluminense conseguiu um pênalti aos 40 minutos. Wagner puxou contra-ataque, cortou para o meio e Gil, que tentava acompanhá-lo, deu uma rasteira. Fred foi para a cobrança, bateu no canto esquerdo, deslocou Cássio e abriu o placar.

O Corinthians ameaçou uma pressão, mas o máximo que conseguiu foi uma série de escanteios. Em um deles, Klever saiu mal do gol mais uma vez e Romero cabeceou rente à trave. Também no jogo aéreo, o Fluminense respondeu e Fred, sozinho, cabeceou em cima de Cássio, que evitou o segundo.

Mas na primeira boa jogada de Renato Augusto, saiu o empate. Aos 29 minutos, o meia recebeu pela esquerda, passou bonito por Bruno e deixou com Romarinho. O atacante bateu de canhota, de primeira, cruzado, sem chance para Klever. Renato Augusto e Romarinho incendiaram a partida e quase protagonizaram a virada aos 31, quando tabelaram e o meia bateu colocado, rente à trave.

Aos 35 minutos, foi Romero que teve grande oportunidade. Ele recebeu na área, aos trancos e barrancos conseguiu passar por Elivelton e bateu. À queima-roupa, Klever defendeu com o pé direito. Pouco depois, o paraguaio teve mais uma vez a chance da virada, após nova bela jogada de Renato Augusto, mas chutou no travessão.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 X 1 FLUMINENSE

CORINTHIANS - Cássio; Ferrugem (Fagner), Gil, Anderson Martins e Fábio Santos; Ralf, Elias, Jadson (Luciano) e Lodeiro (Renato Augusto); Romero e Romarinho. Técnico: Mano Menezes.

FLUMINENSE - Klever; Bruno, Henrique, Elivelton e Chiquinho (Kenedy); Diguinho, Jean, Wagner (Carlinhos) e Conca; Rafael Sóbis (Gustavo Scarpa) e Fred. Técnico: Cristóvão Borges.

GOLS - Fred, aos 41 minutos do primeiro tempo. Romarinho, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Godoy Bezerra (SC).

CARTÕES AMARELOS - Gil, Elias (Corinthians); Diguinho, Rafael Sóbis (Fluminense).

RENDA - R$ 2.519.703,00.

PÚBLICO - 34.889 pagantes (35.131 torcedores).

LOCAL - Estádio Itaquerão, em São Paulo (SP).