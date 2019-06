Corinthians assina com filho de conselheiro, de 27 anos, para atuar no sub-23

O nome do meia Fran Papaiordanou, de 27 anos, apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF nesta segunda-feira. Apesar de já não ter mais idade para a categoria de base do Corinthians, o jogador treinará junto com o elenco do sub-23.

O Estado tentou contato com os responsáveis pela base do clube, mas não obteve retorno. Fran é filho do conselheiro Fran Papaiordanou, aliado do presidente Andrés Sanchez. Em abril, o mandatário justificou a presença de Fran no grupo do sub-23.

"Ele está usando a estrutura do clube para treinar, depois a gente vai ser o que vai acontecer. Foi um pedido meu. Lá vão ter jogadores acima de 23 e outros abaixo", comentou. Nas competições dessa categoria, pelas regras, existe a possibilidade de até três jogadores acima da idade entrarem em campo.

Fran disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Corinthians em 2011. Na sequência, passou por uma série de clubes do interior paulista sem conseguir se firmar. Retornou ao Corinhians neste ano e agora a diretoria acertou contrato com o jogador até o final do ano.