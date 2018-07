Corinthians assina contrato para construir estádio

Nos próximos dias, a empresa vai começar a instalar o canteiro de obras, colocar tapumes em volta do terreno e marcar os trajetos dos caminhões para entrar e sair de lá. Os trabalhos de terraplenagem devem durar aproximadamente dois meses e, até lá, não será necessário um grande efetivo de trabalhadores.

Segundo Roberto Andrade, diretor de futebol do clube, a construção do estádio deverá gerar dois mil empregos diretos. Por causa da promessa do presidente Andrés Sanchez de que as obras começariam na última terça, muita gente foi ao futuro estádio corintiano. Não adiantou o aviso feito na noite anterior de que ninguém seria contratado ali. Mais de 200 pessoas foram até o local na esperança de conseguir trabalho.

Roberto Andrade fez um apelo para as pessoas não perderem tempo. "Não é no canteiro de obras que será feito o recrutamento de operários. Isso será feito pela Odebrecht em outro local." Até agora, no entanto, ninguém sabe dizer onde serão selecionados os trabalhadores.

Nem a empreiteira fala como será feita a contratação da mão de obra. Ela informou, por meio de um comunicado, que o processo ainda não começou. "A Odebrecht ainda não iniciou as contratações, mas adianta que, como em todas as suas obras, a seleção não será realizada no canteiro de obras."

A esperança de muita gente de conseguir um emprego começou quando Andrés Sanchez garantiu que os trabalhadores seriam principalmente da zona leste de São Paulo - intenção confirmada nesta terça por Roberto Andrade. "Vai ser dada prioridade para pessoas que estejam desempregadas e morem na zona leste. Isso já foi conversado com a Odebrecht."

A expectativa é grande para o início dos trabalhos. Inclusive do prefeito Gilberto Kassab. "Falei com o Andrés e ele está otimista. As obras devem começar em questão de dias", disse ele, em entrevista à Rádio Globo.