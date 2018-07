Corinthians assume liderança no ranking de sócios-torcedores

O Corinthians vai terminar o ano com o maior número de sócios-torcedores do Brasil. O clube chegou à marcar de 135 mil associados e superou o Internacional, que caiu para a terceira colocação. O Palmeiras é o vice-líder com 126 mil.

O Corinthians tem como meta possuir o maior programa de sócio-torcedor do mundo. O clube espera superar o Benfica, de Portugal, que conta atualmente com 270 mil sócios-torcedores.

Em abril, o time paulista lançou novos pacotes para atrair consumidores de alto poder aquisitivo e também de baixa renda. Foi criada, por exemplo, uma categoria com mensalidade a partir de R$ 9. O clube também passou a investir pesado em marketing e o técnico Tite virou garoto-propaganda de comerciais exibidos nos intervalos da novela das 21h da TV Globo.

A estratégia vem dando certo e este ano o Corinthians ganhou até agora quase 49 mil novos associados. Todo dinheiro das mensalidades vai para o clube. Já a arrecadação com a venda de ingressos através do Fiel Torcedor é destinada para o fundo que administra o Itaquerão e é responsável por pagar os financiamentos feitos durante as obras. O estádio custou R$ 1,1 bilhão.

Ranking de sócios-torcedores:

1º - Corinthians: 135.166

2º - Palmeiras: 126.903

3º - Internacional: 112.756

4º - Grêmio: 88.714

5º - São Paulo: 80.387

6º - Cruzeiro: 73.028

7º - Flamengo: 64.931

8º - Santos: 61.759

9º - Atlético-MG: 48.025

10º - Sport: 41.824