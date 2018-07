Corinthians atinge melhor começo da história e já sonha com título

De forma discreta e modesta, os jogadores do Corinthians começam a falar com mais clareza da chance de título brasileiro. Depois de iniciar o ano como azarão, o clube tem o melhor início de Nacional da era dos pontos corridos, com aproveitamento superior até mesmo às campanhas dos dois últimos títulos alvinegros, de 2011 e 2015.

A equipe do técnico Fábio Carille tem cinco vitórias e um empate em seis rodadas, desempenho jamais alcançado nos inícios anteriores. "Estamos no caminho certo desde o começo do ano, apesar das críticas. Soubemos absorver tudo. Agora é manter os pés no chão e continuar trabalhando", disse o meia Jadson, um dos poucos remanescentes da conquista de 2015.

O otimismo corintiano tem respaldo no título paulista. A conquista estadual deu confiança a um elenco reforçado de forma modesta e com um treinador novato. Os jogadores têm ressaltado que as críticas do começo da temporada, quando o elenco foi cotado como coadjuvante, ensinaram a neste momento de sucesso falar pouco, porém continuar a sonhar alto.

"A gente não pensa no futuro, pensa no presente, pensa em trabalhar bem em cada treino. O time já melhorou muitas coisas, mas ainda tem mais a melhorar, e é só na base do trabalho", disse o zagueiro Balbuena. Mais otimista, Jadson garante que o time pode se destacar. "Estamos no caminho certo. Se continuarmos assim, com os pés no chão e fazendo bom trabalho, vamos longe", disse.

Carille preferiu se esquivar para responder sobre as chances de título. O atual técnico era auxiliar de Tite nas duas últimas conquistas e afirmou que a cautela com as declarações é uma herança daquele trabalho. "Gosto de pensar jogo a jogo. É uma linha de trabalho que eu criei", comentou.