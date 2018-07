Corinthians atropela Inter no 1º tempo, avança e reencontrará o Fla na Copinha

O Corinthians confirmou favoritismo na noite desta segunda-feira ao derrotar o Internacional por 3 a 1, na Arena Barueri, e carimbar a classificação para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube paulista encontrará pela frente na próxima fase o seu carrasco da decisão de 2016: o Flamengo.

Atual campeão do torneio, o time carioca chegou às quartas após passar pelo Cruzeiro pelo placar de 2 a 1, na noite do último domingo, com um gol marcado apenas nos acréscimos da etapa final, quando Vinícius Junior balançou as redes.

O JOGO

Empurrado pelos seus torcedores, que compareceram em peso na Arena Barueri, o Corinthians precisou apenas da primeira etapa para definir o jogo contra o Internacional. Desde o início, o time paulista foi para cima e chegou ao gol apenas aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio de Pedrinho, Fabrício dominou com categoria e mandou no ângulo de Luiz Felipe.

O time gaúcho sentiu o gol e deu ainda mais espaço para o Corinthians, que aproveitou. Aos 35 minutos, Carlinhos tentou a bicicleta, mas furou. A bola sobrou para Pedrinho, que se antecipou a um defensor e mandou para o fundo das redes.

O terceiro gol saiu no lance seguinte. Na saída de bola do Inter, o volante Marcelo escorregou e deixou Carlinhos de frente para Luiz Felipe. Livre em direção à meta adversária, o artilheiro só teve o trabalho de escolher o canto e fazer o seu nono gol nesta Copa São Paulo.

No segundo tempo, o duelo ficou mais equilibrado. O Internacional esboçou uma pressão, mas viu a empolgação esfriar após Thiago tirar em cima da linha um arremate de André. Na sequência, Junio, da equipe colorada, discutiu com Carlinhos e acabou expulso. O jogador do Corinthians recebeu o segundo amarelo no torneio e desfalcará o time diante do Flamengo.

Mesmo com um jogador a menos, o time gaúcho seguiu em cima e diminuiu aos 39 minutos. Mila foi derrubado por Felipe dentro da área, penalidade máxima. Na cobrança, Val diminuiu, mas já era tarde para buscar uma reação.

Mais cedo nesta segunda-feira, o Bragantino confirmou sua classificação ao vencer o Juventude por 1 a 0, em partida realizada em Diadema. A equipe do interior paulista terá pela frente o Juventus.

Confira os confrontos das quartas de final da Copa São Paulo:

Terça-feira

21h

Paulista x Chapecoense (Jayme Cintra)

Quarta-feira

19h30

Botafogo x Batatais (José Liberatti)

Quinta-feira

16h

Juventus x Bragantino (Rua Javari)

19h30

Corinthians x Flamengo (Arena Barueri)