Corinthians aumenta preços dos ingressos na Libertadores

O Corinthians já iniciou a venda de ingressos para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Nacional-URU, no Itaquerão. O jogo está marcado para o dia 4 de maio, uma quarta-feira, uma semana depois de o time paulista encarar a equipe uruguaia no duelo de ida, em Montevidéu.

O torcedor que não faz parte do programa de sócio do clube, o sócio-torcedor, terá de colocar a mão no bolso porque os valores foram corrigidos. Quem é filiado ao programa do Corinthians, entretanto, pagará os mesmos preços praticados nos jogos da fase de grupos.

O aumento dos valores dos bilhetes atingiu todos os setores para quem não é sócio-torcedor. As arquibancadas Norte e Sul passaram de R$ 50 para R$ 60. O mesmo aconteceu com Leste Inferior (de R$ 80 para R$ 100) e Superior (R$ 100 para R$ 120), além da Oeste Inferior (R$ 180 para R$ 220) e Superior (R$ 120 para R$ 150).

O Corinthians fez a terceira melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Nesta semana, encerrando a rodada em casa, com time reserva, ganhou de 6 a 0 do Cobresal, com destaques para as atuações de Romero e Marlone. O time comandado por Tite somou 13 pontos. Vai encarar o Nacional, do Uruguai, que roubou seis pontos do Palmeiras na fase de grupos, o que custou a eliminação do time paulista.

VALORES DO FIEL TORCEDOR

Norte (Minha Torcida): R$ 40

Sul (Minha Vida): R$ 40

Leste Inferior (Meu Amor): R$ 48

Leste Inferior (Minha História): R$ 56

Leste Inferior (Minha Vida): R$ 64

Leste Superior (Meu Amor): R$ 60

Leste Superior (Minha História): R$ 70

Leste Superior (Minha Vida): R$ 80

Oeste Superior (Meu Amor): R$ 72

Oeste Superior (Minha História): R$ 84

Oeste Superior (Minha Vida): R$ 96

Oeste Inferior (Meu Amor): R$ 108

Oeste Inferior (Minha História): R$ 126

Oeste Inferior (Minha Vida): R$ 144

VALORES DE FACE DOS INGRESSOS

(NÃO SÓCIOS DO FIEL TORCEDOR)

Norte: R$ 60

Sul: R$ 60

Leste Inferior: R$ 100

Leste Superior: R$ 120

Oeste Inferior: R$ 220

Oeste Superior: R$ 150

SETORES POR PLANO

Norte: Minha Vida e Minha Torcida

Sul: Minha Vida

Leste Inferior: Minha Vida, Minha História e Meu Amor

Leste Superior: Minha Vida, Minha História e Meu Amor

Oeste Superior: Minha Vida, Minha História e Meu Amor

Oeste Inferior: Minha História e Meu Amor