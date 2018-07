Corinthians aumenta proposta e pode fechar com Montillo até segunda

SÃO PAULO - A ‘novela Montillo’ está reaberta no Corinthians. Depois de desistir oficialmente do jogador, o clube alvinegro aumentou a proposta, voltou com tudo à briga pelo jogador e pode fechar negócio até segunda-feira.

O presidente do Cruzeiro, Gilvan Tavares, se reuniu com o empresário de Montillo, Sergio Irigoitia, na última quarta-feira, e admitiu que aceitaria uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 24 mi) mais um jogador para liberar o meia. Além de envolver a liberação de um atleta alvinegro, a nova oferta é de 1,5 milhão de euros maior que a inicial.

O gerente de futebol do Corinthians, Edu Gaspar, foi avisado imediatamente da nova oportunidade. Com aval do presidente Roberto de Andrade e do diretor de futebol Duilio Monteiro, o clube alvinegro já abriu conversas com o Banco BMG para conseguir dinheiro para o pagamento à vista ao Cruzeiro.

O Corinthians pagaria, então, os 10 milhões de euros com parte do patrocínio de camisa ou com um parcelamento de três anos. O sentimento atual é de que a chance de Montillo fechar com o clube alvinegro voltou a ficar perto dos 90%.

O jogador que deve ser envolvido na negociação é o meia Vitor Júnior. Contratado no início da temporada para compor elenco no Corinthians, o jogador ficou fora até do banco de reservas nas duas primeiras partidas da equipe na temporada.