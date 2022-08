Corinthians esquece Flamengo em jogo com o Avaí para colocar pressão no Palmeiras

Em situação delicada na Copa do Brasil e na Libertadores, o Corinthians reúne forças para se manter na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Para isso, terá de esquecer a derrota para o Flamengo e encarar o Avaí, na Ressacada, neste sábado, às 19h, pela 21ª rodada do torneio nacional.

O Corinthians é o vice-líder do Brasileirão, com 38 pontos. O primeiro colocado é o Palmeiras, que tem 42. Como joga no sábado e o rival, no domingo, a equipe alvinegra poderá encurtar essa distância com um triunfo em Florianópolis e pressionar os palmeirenses, que pegam o Goiás no Allianz Parque.

Os comandados de Vítor Pereira tentarão se aproveitar da fase turbulenta que vive o Avaí. O time de Eduardo Barroca está à beira da zona de rebaixamento e venceu apenas um dos últimos oito jogos que fez no Brasileirão. Em casa, onde mostrava relativa força, o conjunto catarinense começou a perder pontos preciosos, como diante de Flamengo, Cuiabá e Palmeiras.

EIS A QUESTÃO

Vítor Pereira quebra a cabeça para encontrar uma escalação forte para o Corinthians sem prejudicar as ambições já fragilizadas na Copa Libertadores. O português não poderá contar com Maycon que fraturou o segundo dedo do pé esquerdo. O meia Ramiro, que voltou de empréstimo, pode ganhar alguns minutos, assim como Renato Augusto, recuperado de lesão na panturrilha.

O técnico corintiano deve optar por levar à campo uma escalação com muitos jogadores considerados reservas. Roger Guedes é favorito a assumir o comando do ataque. Rafael Ramos e Fábio Santos herdam as laterais. O volante argentino Fausto Vera, que chegou do Argentinos Juniors, deve compor o meio de campo corintiano.

"Agora me concentro em seguir melhorando. Na partida que estreei fiz a função de camisa cinco (mais marcador), mas me sinto muito cômodo também para jogar por dentro, na direita ou na esquerda. Na posição que o treinador precisar, vou tratar de dar o meu melhor", explicou Fausto Vera em sua apresentação oficial.

REENCONTRO

Um dos destaques do jogo deste sábado deve ser o reencontro do atacante Paolo Guerrero com seu ex-clube. O peruano agora defende as cores do Avaí e possivelmente atuará diante do alvinegro. Guerrero foi campeão mundial com o Corinthians e comentou à época que não vestiria a camisa de outro clube no País. Desde então, foi atleta do Flamengo e do Internacional, antes de desembarcar em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ x CORINTHIANS

AVAÍ: Vladimir; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Cortez; Bruno Silva, Raniele e Eduardo; Natanael (Muriqui), Pottker e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca.

CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Fausto Vera, Roni e Giuliano; Adson (Gustavo Mosquito), Giovane e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

ÁRBITRO: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Ressacada, em Florianópolis.

TV: Premiere