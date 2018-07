Corinthians avalia contra o Atlético-MG impacto de desmanche

O Corinthians faz neste domingo, contra o Atlético-MG, o seu primeiro jogo na temporada. A partida válida pela Florida Cup será disputará no FAU Stadium, em Boca Raton, nos Estados Unidos, e começa às 17h (de Brasília).

O amistoso servirá para Tite analisar como a equipe vai se comportar depois da saída de quatro titulares da campanha do hexacampeonato nacional do ano passado: o volante Ralf, os meias Renato Augusto e Jadson e o atacante Vagner Love.

Como o time retornou das férias há apenas 11 dias, o treinador vai usar dois times diferentes, um em cada tempo, para evitar lesões. As novidades em relação ao passado são Bruno Henrique no lugar de Ralf, a entrada de Rodriguinho e Danilo no meio de campo e Romero na vaga de Vagner Love como centroavante. No gol, Walter será titular porque Cássio estava negociando com Besiktas, da Turquia, e definiu a sua permanência no clube apenas na quarta-feira, momentos antes da viagem para os Estados Unidos.

A diretoria contratou quatro jogadores: o zagueiro Vilson, os meias Alan Mineiro e Marlone e o goleiro Douglas. O lateral-esquerdo Moisés, que foi contratado no ano passado e estava emprestado para o Bragantino, retornou ao clube. Todos viajaram para os Estados Unidos, mas Tite deu preferência a quem já estava no clube no ano passado e, por isso, os reforços jogarão entre os reservas.

Apesar de a temporada estar apenas no início, o jogo promete ser duro para o Corinthians. O Atlético-MG começou bem a Florida Cup e mostrou bom futebol contra o Schalke, da Alemanha, quarta-feira, em Fort Lauderdale. Com a mesma base vice-campeã brasileira de 2015, o Galo venceu por 3 a 0.

Um dos motivos de o Corinthians participar da torneio nos Estados Unidos, inclusive, é o fato de a equipe iniciar o ano já enfrentando rivais de peso. “Pré-temporada qualidade nos treinamentos e nível de jogos altíssimo. Isso nos dá condições de fazer um ano de excelência. É isso que buscamos na Florida Cup”, disse Tite. A diretoria já assinou contrato para o clube disputar o torneio pelos próximos três anos.

O Corinthians encerra a sua participação no torneio na quarta-feira, ainda enfrenta o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em Orlando, no ESPN Wide World of Sports Complex. No dia 23, a equipe ainda faz um amistoso contra o Strikers (time de Ronaldo Fenômeno), em Fort Lauderdale, antes de voltar para o Brasil. O alvinegro estreia no Campeonato Paulista no dia 31, contra o XV de Piracicaba.