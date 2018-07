Corinthians avalia lista com 10 nomes para reforçar o ataque no Brasileirão

SÃO PAULO - A diretoria do Corinthians avalia uma lista com dez nomes de atacantes. Alguns recomendados por Mano Menezes, outros indicados pelo olheiro Mauro da Silva ou por assistentes do clube. A meta é ser rápido e contratar dois atletas: um que jogue pelos lados do ataque e seja veloz e um goleador.

O que já se sabe é que o Corinthians só vai contratar jogadores que joguem no Brasil. "O Corinthians não tem bala para buscar um atacante de fora. Vai ser do mercado interno mesmo e acredito que ao menos um chegue antes da Copa", disse uma pessoa da diretoria, que pediu para não ser identificada. Kléber, do Grêmio, e André, do Atlético-MG, estão descartados porque custam muito caro.

"O Mário (Gobbi, presidente) está com a lista e vai ter de chegar gente agora. Com a saída de alguns nomes, precisamos reforçar o setor. E também deve vir um zagueiro."

Apesar de o time não ter ido bem contra o Atlético-MG, a ordem no clube foi elogiar o desempenho na estreia. Não houve quem não gostasse do empate diante do campeão da Libertadores, como frisam dirigentes e jogadores. "Esse ponto pode ser muito importante lá na frente", falou o goleiro Cássio.

Ninguém ousa desmerecer o adversário da estreia e ninguém quer derrubar o astral do time. Nada de cobrança aberta, por enquanto. Mas a diretoria continua com o discurso de que a vaga na Libertadores de 2015 é a grande meta. "Essa é nossa intenção e creio que temos tudo para conseguir uma das vagas", afirmou o dirigente. "E estreamos bem, não fosse o gol desperdiçado pelo Guerrero...".

O peruano, por sinal, deve ter oportunidades em breve. Com sua entrada, o Corinthians melhorou em Uberlândia. Tê-lo em campo diminuiria a pressão sobre os ainda meninos Romarinho e Luciano.