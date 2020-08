Corinthians avisa que não fará testes de coronavírus com Albert Einstein

O Corinthians avisou que não realizará testes do novo coronavírus com o Hospital Albert Einstein, escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para fazer os exames nos times durante a disputa do Brasileirão. Em nota divulgada na noite deste domingo, o clube afirmou que vai fazer os testes em "laboratório de confiança" utilizado durante o Campeonato Paulista.

O Corinthians alegou "diversas falhas e inconsistência nos testes realizados até aqui por outras equipes". Neste domingo, o Goiás recebeu resultados positivos em dez jogadores do elenco, horas antes da partida contra o São Paulo, que foi adiada. Os testes realizados na quinta-feira tiveram falhas, o elenco teve de refazê-los na sexta e os resultados foram divulgados apenas neste domingo, dia do duelo.

No Paulistão, o Red Bull Bragantino recebeu resultados errados antes de enfrentar justamente o Corinthians, pelas quartas de final. Na ocasião, o clube recebeu o resultado positivo de 23 pessoas (sendo nove jogadores e quatro membros da comissão técnica), que foram afastadas. No entanto, horas antes da partida decisiva, o Bragantino descobriu que os resultados estavam errados, e os profissionais foram reintegrados às pressas.

VEJA A NOTA DO CORINTHIANS

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que os jogadores, comissão técnica e demais colaboradores do departamento de futebol realizarão os testes para a Covid-19 antes de todos os jogos do Campeonato Brasileiro, conforme prevê a Diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições CBF. No entanto, os exames não serão feitos pelo Hospital Albert Einstein.

O Departamento Médico do Clube, ao verificar diversas falhas e inconsistência nos testes realizados até aqui por outras equipes, resolveu seguir com os exames realizados pelo mesmo laboratório de confiança utilizado durante a disputa do Campeonato Paulista.

Desta forma, o Corinthians pode dar mais segurança a todos os seus colaboradores e também às equipes adversárias."